Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia z planu 2. sezonu. Czy to nowa elficka lokacja? Budzi zachwyt

Choć serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zebrał mieszane opinie wśród recenzentów, to zgromadził sporo widzów przed małym ekranem. Na pewno wielu z nich ucieszy fakt, że do Sieci trafiły nowe zdjęcia z planu 2. sezonu, na których widać tajemniczą lokację: niektórzy fani uważają, że to Numenor, inni stawiają na Eregion, czyli królestwo Ñoldorów z Drugiej Ery. Z pewnością zdjęcia wskazują na elfickie miasto. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba.

To właśnie w Eregionie Sauron wpłynął na elfy, by wykuły pierścienie. Jego stolicą jest Ost-in-Edhill, który mogliśmy zobaczyć w finale 1. sezonu, choć lokacja nie została wtedy nazwana. Nie ma jednak stu procentowanej pewności co do tego, jakie dokładnie miejsce widać na poniższych fotografiach i czy którakolwiek ze stron ma rację.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - 2. sezon [ZDJĘCIA]

Pierścienie władzy - kiedy premiera 2. sezonu?

Vernon Sanders z Amazona przyznał, że chcieliby dać 2. sezon Pierścieni Władzy rok po premierze pierwszego, jednak dodał, że jest to mało prawdopodobny scenariusz. W związku z tym premiera prawdopodobnie odbędzie się dopiero w 2024 roku.

