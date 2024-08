Aktor z Rodu smoka pomógł gwieździe Pierścieni Władzy. "Pocieszał mnie: Wszystko będzie dobrze"

Morfydd Clark, która gra Galadrielę w serialu Pierścienie Władzy, wyjawiła ciekawa informację. Aktorka zdradziła, że w przygotowaniach do roli pomagał jej Matt Smith, odtwórca Daemona Targaryena w popularnym Rodzie smoka. Artyści wcześniej pracowali ze sobą przy filmie Starve Acre i tak nawiązała się między nimi przyjaźń.

Clark w rozmowie z portalem Screen Rant na temat cyfrowej premiery Starve Acre powiedziała, że Smith pomagał jej w przygotowaniach do 1. sezonu Pierścieni władzy.

To było dla mnie błogosławieństwo. Nie wiem, czy dla niego też, ponieważ cały czas musiał mnie uspokajać w związku z premierą dużego serialu, w którym grałam główną rolę, co mi się wcześniej nie zdarzyło. Pocieszał mnie: "Wszystko będzie dobrze, to świetna zabawa". Czułam, że mam szczęście, mając go u swojego boku. Byliśmy w tym domu na środku niczego.

Odbyło się wiele rozmów na temat tego, co ma nadejść. Za każdym razem, gdy zajmujesz się czymś, co zgłębia mroczne zakamarki ludzkiej natury i życiowe tragedie, naprawdę potrzebujesz od tego chwili wytchnienia. A on ma talent w byciu poważnym na ekranie, a zarazem byciu bardzo niepoważnym poza nim.