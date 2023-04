Pierścienie Władzy - pisarz książek inspirowanych Tolkienem oskarża Amazona i twórców serialu o plagiat

fot. Amazon Studios

Demetrious Polychron, autor książek inspirowanych Władcą Pierścieni J.R.R. Tolkiena pozwał Amazon w związku z ich serialem Pierścienie Władzy. Według dokumentów złożonych w Sądzie Okręgowym USA dla Centralnego Dystryktu Kalifornii, pisarz Demetrious Polychron złożył pozew przeciwko Jeffowi Bezosowi, Jennifer Salke (szefowej Amazon Studios), Simonowi Tolkienowi (wnukowi J.R.R. Tolkiena), Patrickowi McKayowi i Johnowi D Payne'owi (showrunnerom serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy), The Tolkien Estate i wielu innym. Pozew zarzuca nowemu serialowi, który oparty jest na franczyzie Tolkiena i napisanych przez niego powieściach, że wiele wątków zostało skopiowanych z jego serii The War of the Rings.

Jego zdaniem, wiele wątków i fragmentów zostało zaczerpniętych z pierwszego tomu jego serii zatytułowanego The Fellowship of the King. Według pozwu, Polychron podobno w 2017 roku zarejestrował swoją książkę, która oparta jest na dziełach Tolkiena i chciał otrzymać recenzję książki od wnuka autora oryginału, więc w tej sprawie skontaktować się z Tolkien Estate. Gdy nie było kontaktu, autor miał dostarczyć im ręczną kopię swojego manuskryptu. Po braku odpowiedzi Polychron wysłał list z prośbą o zwrot manuskryptu i najwyraźniej potraktował ich milczenie jako przyzwolenie, zaznaczając, że i tak go opublikuje (wraz z sequelami). Niedługo potem Tolkien Estate podpisało kontrakt z Amazonem na stworzenie wspomnianego serialu.

fot. materiały promocyjne

Fragmenty pozwu trafiły do sieci, w tym kilka tabelek wskazujących na momenty w książce, które są podobne do tych w serialu. Chociaż jego twórczość jest wyraźnie inspirowana twórczością Tolkiena, to jednak jego twórczość stanowi dzieło oryginalne. Pisarz pozwał Amazona na kwotę 250 mln dolarów, a zatem dokładnie tyle, ile zapłacono za prawa do serialu.