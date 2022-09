Pierścienie Władzy wg Elona Muska: "Tolkien przewraca się w grobie". A później pochwała dla Galadrieli

Amazon/ScreenRant

Serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy okazał się gigantycznym sukcesem w materii oglądalności; na platformie Prime Video w trakcie pierwszego dnia wyświetlania produkcję Amazona zobaczyło rekordowe 25 mln widzów. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że w sieci trwa szeroko zakrojona i coraz bardziej przybierająca na sile batalia pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami zaproponowanych w ekranowej opowieści rozwiązań. Teraz przyłączył się do niej sam Elon Musk, który tylko dolał oliwy do ognia.

Dyrektor Tesli zamieścił wczoraj na swoim koncie na Twitterze dwa krótkie wpisy podsumowujące premierowe odcinki Pierścieni Władzy. Pierwszy z nich ma treść: "Tolkien przewraca się w grobie", natomiast drugi brzmi następująco: "Prawie każda męska postać jest jak do tej pory tchórzem, frajerem albo jednym i drugim. Tylko Galadriela jest odważna, mądra i miła/wzbudzająca sympatię". Spójrzcie sami:

https://twitter.com/elonmusk/status/1566852513235705856

Pod wpisami Muska rozgorzała dyskusja, w której starły się osoby popierające opinię Muska oraz broniące tego, co zobaczyliśmy na ekranie. Amerykańskie serwisy popkulturowe nie wykluczają jednak możliwości, że komentarze szefa Tesli mogą być przykładem inteligentnej formy internetowego trollingu.

Tajemnicą poliszynela jest bowiem to, że Musk od lat rywalizuje z założycielem Amazona, Jeffem Bezosem, i to nie tylko w walce o miano najbogatszego człowieka na świecie. Obaj biznesmeni w przeszłości już kilkukrotnie nawzajem krytykowali choćby swoje przedsięwzięcia kosmiczne; przypomnijmy, że Musk stoi na czele firmy SpaceX, natomiast Bezos stworzył Blue Origin. Pierwszy z potentatów finansowych trollował Bezosa m.in. w trakcie lotu szefa Amazona w kosmos, odnosząc się również do jego biznesowych działań w innych momentach; Bezos z kolei kilka razy pozwolił sobie na odpowiedź utrzymaną raczej w koncyliacyjnym tonie.

