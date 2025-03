Nowy Spider-Man tłumaczy się fanom. Skrytykowano go za komentarz o „woke”

Fot. Disney+

Reklama

Hudson Thames, który podkłada głos Peterowi Parkerowi w animacji Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa, podczas styczniowej rozmowy z portalem Collider został spytany, co sądzi o wprowadzeniu czarnoskórego Normana Osborna i pokazaniu różnorodnych postaci na ekranie. Odpowiedział, że to niesamowite, ale dodał, że przed premierą najbardziej bał się tego, że serial „okaże się woke i irytujący” i ulżyło mu, gdy tak się nie stało. Wielu internautom nie spodobał się ten fragment jego wypowiedzi i został skrytykowany.

Hudson Thames tłumaczy się

Najwyraźniej teraz Hudson Thames podjął próbę naprawienia swojego wizerunku, ponieważ postanowił odnieść się do krytyki i wyjaśnić, o co mu chodziło w styczniowym wywiadzie z Collider.

„Oczywiście, było coś, co powiedziałem i zostało wyrwane z kontekstu tylko po to, by wywołać kontrowersje” — powiedział w Straw Hat Goofy. — „Rozmawialiśmy o tym krótkim okresie czasu przed premierą serialu. Zauważyłem wtedy, że w sieci pojawia się wiele komentarzy, wyrażających obawę, że wykorzystamy tematy różnorodności i inkluzywności w nieautentyczny i nieszczery sposób.”

„To sprawiło, że przybrałem postawę defensywną i chciałem trochę obronić nasz serial. Bardzo źle dobrałem słowa. Chodziło mi o to, że nasza produkcja nie musi tego robić — nie musi stosować żadnych sztuczek. Jeff [Trammell] wykonał, moim zdaniem, świetną robotę, pisząc o tym, co zna. Równość i różnorodność były już wplecione w historię, którą pisał, nic nie było zrobione na siłę, więc tak naprawdę chciałem docenić to, z jakim wdziękiem zostało to przedstawione w serialu i ironicznie, co przyciągnęło mnie do niego w pierwszej kolejności.”

Warto dodać, że Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa okazał się sukcesem i już zamówiono kolejny sezon. Komentarze Hudsona Thamesa raczej więc nie wpłynęły na popularność serialu, który zresztą jest chwalony między innymi za to, jak dobrze poruszył tematy inkluzywności na ekranie.

Najbardziej dziwaczne warianty Spider-Mana

Dajcie znać, czy podobał wam się serial Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa. Czekamy na wasze komentarze!