Pierwsze reakcje na Transformers: Początek. Fani serii są zachwyceni

Transformers: Początek to nowa animacja ze znanego świata pełnego robotów zmieniających się w różne pojazdy. Film ma opowiedzieć o genezie planety Cybertron, a na pierwszym planie znajdzie się relacja Optimusa Prime'a z Megatronem. Obu ich poznaliśmy jako śmiertelnych wrogów, a animacja ma wytłumaczyć, co ich podzieliło w przeszłości. Mimo dwóch miesięcy do jesiennej premiery, zorganizowano już pierwszy pokaz z udziałem fanów. Reakcje na film są przytłaczającego pozytywne, a produkcja nazywana jest najlepszą z tego uniwersum.

Transformers: Początek - pierwsze reakcje

Germain Lussier:

Wow! Transformers: Początek jest świetne! W pełni honoruje dziedzictwo całej marki i rozwija uniwersum. To mocna historia o przyjaźni, która jest pełna easter eggów. Jako fan Transformersów jestem bardzo szczęśliwy.

Matt Neglia:

Nie wierzę, że to mówię, ale Transformers: Początek, to najlepszy film z serii w historii. Zwiastuny tego nie pokazały. To bogata historia o przyjaźni, która szanuje historię tego uniwersum. Opowiada o początkach Optimusa Prime'a i Megatrona, którzy w tragiczny sposób przechodzą od bycia braćmi do zostania wrogami. Josh Cooler perfekcyjnie wyreżyserował ten film. Wszystko to podbudowane świetną muzyką i doskonałą obsadą głosową. Jedna z największych niespodzianek tego roku.

Thembo:

Miałem szczęście obejrzeć Transformers: Początek wcześniej i jako wierny fan serii mówię, że to najlepszy film od czasów 1986 roku. Nie mogę nic zdradzić, ale jest bardzo dobry! Da się poczuć, że zostało to zrobione z miłości przez fanów. Świetnie się bawiłem.

Josh Blumenkranz:

Transformers: Początek zwalił mnie z nóg! Historia, występy głosowe, serce w tym filmie. To najlepszy film o Transformersach w tej chwili. Animacja była niesamowita i świeża. Dajcie mi kolejny!

MoonKnight735:

Skończyłem oglądać Transformers: Początek i to jeden z najlepszych filmów z Transformersami od dawna. Muzyka była świetna, obsada głosowa FENOMENALNA. To jeden z najlepszych filmów tego roku.

Wilson - BFTV:

Chris Hemsworth Brian Tyree Henry Udało mi się dostać na wczesny pokaz Transformers: Początek. Ten film wymiata! Jest fantastyczny!wnoszą życie do postaci, które kochaliśmy i nienawidziliśmy. Będę to oglądać i oglądać. Ta animowana wersja jest tak dobra, jak pierwszy film Michaela Baya.

Premiera filmu 13 września 2024 roku.