fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Netflix zapowiedział swój kolejny film. The Piano Lesson to debiut reżyserski Malcoma Washingtona, brata Johna Davida Washingtona, który w filmie odegra jedną z głównych ról u boku Danielle Deadwyler oraz Samuela L. Jacksona. Historia o kłótni rodzeństwa o pianino bazuje na sztuce Augusta Wilsona. Za scenariusz do filmu odpowiadał duet Virgila Williamsa i Washingtona.

Sprawdźcie pierwszy zwiastun nowej produkcji poniżej:

The Piano Lesson - co wiadomo o filmie?

Akcja filmu dzieje się w 1936 roku w Pittsburgu tuż po Wielkim kryzysie. W domu rodziny Charlesów rozpoczyna się bitwa. W jej centrum znajduje się pianino, które jest kością niezgody między rodzeństwem. Po jednej stronie jest brat, który chce zbudować majątek na sprzedaży pianina (Washington). Po drugiej siostra (Deadwyler), która kurczowo trzyma się pozostałości po rodzinnym dziedzictwie. Ich mediatorem próbuje być wujek (Jackson), ale nawet on nie jest w stanie powstrzymać duchów przeszłości.

W obsadzie znajduje się również Ray Fisher, Michael Potts, Erykah Badu, Skylar Aleece Smith, Jerrika Hinton, Gail Bean, Danielle Deadwyler oraz Corey Hawkins. Denzel Washington i Todd Black pełnią rolę producentów. Producentami wykonawczymi są z kolei Constanza Romero, Jennifer Roth oraz Katia Washington.