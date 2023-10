Piła 10 – John Kramer jest bohaterem czy złoczyńcą? Reżyser uważa, że na tym polega magia serii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Od pierwszej części Piła z 2004 roku fani zastanawiają się, czy John Kramer jest bohaterem, czy też jednym z najgorszych złoczyńców znanych z horrorowych serii. W przeciwieństwie do innych zabójców z kina grozy Jigsaw poddaje próbie jedynie tych, którzy popełnili jakieś przestępstwo lub stracili wolę życia. Temat ten powrócił po premierze filmu Piła 10, w którym John Kramer miał okazję zaprezentować swoją dobrą stronę, ratując niewinne dziecko ze stworzonej przez siebie pułapki. Do tej kwestii odniósł się reżyser Kevin Greutert, który związany jest z serią od samego początku.

Reżyser odpowiada na wątpliwości fanów, czy John Kramer jest bohaterem

Greutert uważa, że właśnie na tym polega magia całej serii, że nikt tak naprawdę nie wie, czy Jigsaw, grany przez Tobin Bell, jest bohaterem, czy też antagonistą. Reżyser dodał, że John Kramer jest postacią pełną niuansów i przez kolejne części dzieje się z tym bohaterem na tyle dużo, że sami twórcy mają wiele do przemyślenia.

Wśród fanów Piły toczą się dyskusje na temat tego, czy John [Kramer] jest bohaterem, czy też antybohaterem? Czy może nie ma nic wspólnego z byciem pozytywną postacią? Może jest czystym złem? Myślę, że na tym polega magia tej serii, że tak naprawdę nikt nie zna na to odpowiedzi. Wiesz, co mam na myśli? To postać pełna niuansów. Po drodze dzieje się wiele rzeczy, zaczynając od pierwszej Piły. Mam wiele tematów do przemyślenia nawet podczas montowania filmu.

Jednym z najbardziej dyskutowanych wątków jest nowa pułapka, w której dwie osoby walczą o życie, będąc podtapiani w krwi. John Kramer zostaje uwięziony po jednej stronie, zaś po drugiej znajduje się Carlos, mały chłopiec, który zostaje zwabiony przez prawdziwych antagonistów filmu. Reżyser przyznał, że widzowie potrzebowali nawiązać z Jigsawem odpowiedni kontakt, jaki nie byłby możliwy, gdyby była to jednoznacznie zła postać.

W tym filmie, ponieważ jest głównym bohaterem, potrzebowałem, aby widzowie nawiązali z nim kontakt w sposób, jakiego nie zrobiliby, gdyby był po prostu odrażającą postacią. Chciałem pokazać, że ma więcej wad, niż kiedykolwiek wcześniej widzieliśmy w tej serii i popełnia duży błąd, ufając Cecylii. Ale potem, w trzecim akcie, nieoczekiwanie to dziecko [Carlos] zostaje wprowadzone w tę sytuację wbrew swojej woli. Absolutnie nie jest to coś, co [John Kramer] przewidywał.

Zdaniem Greuterta John Kramer wykazuje się fizyczną odwagą, aby uratować chłopca przed straszliwą śmiercią. Rzuca to na ikonicznego zabójcę nowe światło, dzięki któremu widz może zmienić swoje nastawienie do tego bohatera.

Według mnie to, że wykazał się taką fizyczną odwagą, jakiej potrzeba, aby uratować tego chłopca, faktycznie możemy zacząć traktować go jako bohatera. W każdym razie mam taką nadzieję. Było to ryzykowne, aby zrobić to w ten sposób. Ale cieszę się, że na to się zdecydowaliśmy i mam nadzieję, że to zadziałało. Ten dzieciak był najmilszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. To taki mały dżentelmen, absolutnie fantastyczny. I kochał każdą sekundę pracy nad tym filmem.

Piła 10 to najlepiej oceniona przez krytyków odsłona serii. W serwisie Rotten Tomatoes ma aż 84% pozytywnych opinii. Film można obecnie oglądać w kinach.