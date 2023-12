Piła 11 powstanie. Ogłoszono kontynuację - kiedy premiera?

materiały prasowe

Reklama

Będzie Piła 11. Lionsgate oficjalnie ogłosiło plany na kontynuację i jednocześnie wyznaczyło datę premiery na 27 września 2024 roku. Fani serii więc długo nie będą musieli czekać na kolejną historię w tym świecie.

Piła 11 - co wiemy?

Na ten moment to jedyna informacja, jaką ujawniono. Nie wiadomo nic o tym, kto tę odsłonę stworzy, o czym będzie opowiadać historia, ani kto wystąpi w obsadzie.

Przypomnijmy, że ta decyzja jest efektem wielkiego sukcesu hitu Piła 10. Horror osiągnął znakomite wyniki komercyjne, zbierając na całym świecie 107,6 mln dolarów przy budżecie 13 mln dolarów. Do tego jest to pierwsza odsłona tej serii, która zebrała bardzo pozytywne recenzje krytyków.

Za sterami stał Kevin Greutert, który wcześniej pracował już przy serii Piła. John "Jigsaw" Kramer grany przez Tobina Bella był w centrum tej historii, a twórca pokazał go w zupełnie innym stylu i zbudował głębszy obraz człowieka. To spodobało się widzom i krytykom. Po sukcesie historii Kramera nie jest wykluczone, że w kolejnej odsłonie może on powrócić.

Zobacz także: