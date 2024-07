Pingwin to jak Człowiek z blizną w świecie Batmana. Serial przedstawi przeszłość złoczyńcy

fot. Max/Empire

Pingwin zadebiutuje na platformie Max już na początku września. Będzie to pierwszy spin-off Batmana od Matta Reevesa, który zadebiutował w kinach w 2022 roku. W przygotowaniu znajduje się już druga część, a coraz częściej plotkuje się o zainteresowaniu Warner Bros. kolejnymi serialami z tego uniwersum. Bohaterem nowego serialu będzie Oswald Cobblepot grany przez Colina Farrella. Złoczyńcy udało się przejąć przestępczy półświatek Gotham po śmierci Carmine’a Falcone. Jak zdradziła twórczyni serialu Lauren LeFranc w najnowszym wywiadzie dla Empire, Pingwin będzie historią inspirowaną Człowiekiem z blizną.

Pingwin - serial skupi się na skomplikowanym charakterze złoczyńcy i jego przeszłości

LeFranc przyznała, że Cobblepot jest bardzo skomplikowanym człowiekiem, dlatego w historii nie zabraknie psychologicznego stadium charakteru przeciwnika Batmana.

Matt Reeves przyszedł z tą historią o Człowieku z blizną – o dojściu do władzy. Przekształciłam to w psychologiczne studium charakteru tej postaci. Historycznie rzecz biorąc, gangsterzy są wspanialsi niż inni, to sprawia, że poziom jest nieco podwyższony, ale on jest tylko człowiekiem i to bardzo skomplikowanym.

Fani Batmana mogą spodziewać się poznania historii złoczyńcy, którego geneza odbiega od tego, co znamy z poprzedniej filmowej czy komiksowej wersji:

To właśnie odróżnia go od poprzednich wersji Pingwina z komiksów, gdzie pochodził z zamożnej, szanowanej rodziny. Matt [Reeves] już wcześniej uczynił go słabszym, ponieważ w filmie był zaledwie numerem dwa, po Carminie Falconie, ale nie wiedzieliśmy nic o jego rodzinie. Dlatego było dla mnie ważne, że pochodzi znikąd i naprawdę pragnie zdobyć wyższy status, będąc postrzeganym jako ktoś istotny. Najpierw zdobywasz pieniądze, potem władzę, a na końcu interesuje się tobą Batman.

Pingwin

Pingwin - obsada, data premiery

W obsadzie poza Farrellem znaleźli się Poza nim w obsadzie są także: Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio ( Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) i Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Pingwin - premierę zaplanowano na 8 września na platformie Max.

