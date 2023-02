Pingwin - ile odcinków ma serial? Colin Farrell o podstawie fabuły spin-off Batmana

Warner Bros.

Colin Farrell jest obecnie na topie dzięki nominacji do Oscara za fantastyczną rolę w filmie Duchy Inisherin, Wszyscy jednak też doceniają jego rolę Pingwina w filmie Batman, którą powtórzy w nadchodzącym serialu The Penguin. W rozmowie z Variety poruszył ten temat.

Pingwin - ile odcinków ma serial?

Colin Farrell wyjawił, że serial ma mieć zaledwie 8 odcinków. Tłumaczy, że jest to historia o walce o władzę w przestępczym świecie Gotham. Pingwin chce ją przejąć po tym, jak nastąpiła pustka po śmierci Carmine'a Falcone. Jednak nie jest on jedynym, który pragnie ją zdobyć.

- Pomysł Matta [Reevesa, reżysera Batmana, przyp. red] jest taki, by serial o Pingwinie rozpoczął się tydzień po wydarzeniach z filmu Batman. Jeśli to zadziała i będzie to interesujące dla widzów, którzy to zaakceptują, gdy dobrze wykonamy swoją robotę, Batman 2 rozpocznie się w momencie, gdy fabuła serialu się zakończy.

Przypomnijmy, że niedawno potwierdzono Batmana 2, który dostał zielone światło od szefów DC. Nie jest on jednak częścią uniwersum, a czymś samodzielnym. Tego typu produkcję będą oznaczane mianem DC Elseworlds. Batman 2 pojawi się 3 października 2025 roku. Serial więc powinien mieć premierę w 2024 roku.