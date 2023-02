Wonder Woman - kto może zastąpić Gal Gadot w roli? Wybraliśmy aktorki; te propozycje to petarda

Instagram

Czy nowa Wonder Woman pojawi się w DC Universe? Konia z rzędem temu, kto aktualnie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie i tym samym odkryć, jakie zamiary względem tej postaci mają sternicy projektu, James Gunn i Peter Safran. Pierwszy z nich dał co prawda do zrozumienia, że "nie widzi powodu, dla którego pewne osoby nie mogłyby być częścią DCU", zdradzając jednocześnie fakt rozmów z Gal Gadot i jej gotowość do dalszego wcielania się w Dianę z Temiskiry, lecz trudno orzec, na ile tego typu wypowiedzi oddają rzeczywisty stan rzeczy, a na ile są jedynie zabiegiem dyplomatycznym.

Siłą rzeczy w sieci raz po raz pojawiają się typowania faworytek w kwestii potencjalnego przejęcia roli od Gadot - dziś postanowiliśmy przyłączyć się do nich i my. Poniższe wybory potraktujcie więc jedynie jako kolejną okazję do dobrej zabawy; najważniejszym kryterium poniższego zestawienia są zupełnie subiektywne odczucia i jesteśmy niemal przekonani, że moglibyście naszą listę znacznie poszerzyć swoimi głosami.

Które aktorki wydają się jednak najlepiej pasować do roli Wonder Woman? Gadot wyznaczyła na tym polu pewny kanon, któremu wbrew pozorom niełatwo będzie sprostać, lecz wiele wskazuje na to, że nasze faworytki z tego zadania wywiązałyby się znakomicie.

Wonder Woman w DC Universe - które aktorki mogłyby zastąpić Gal Gadot?

Eiza González (33 lata) – znana z takich produkcji jak Baby Driver, Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, Godzilla vs. Kong, Ambulans