To będzie HIT jesieni! Pingwin zachwyca krytyków - czy przewyższa samego Batmana?

Zeszło embargo na serialowy spin-off Batmana, zatem przyszedł czas na pierwsze opinie na jego temat. Wygląda na to, że Max ma czym się pochwalić - w momencie pisania tego tekstu, Pingwin osiągnął solidny wynik na Tomatometerze - 93% - ze średnią ocen 8 na 10. Przy tym warto zaznaczyć, że większość krytyków otrzymała pełen dostęp do ośmiu odcinków serialu, co dodatkowo zachęca do włączenia go na własnym telewizorze. A co dokładnie kryje się za tak wysokimi notami? Przeważają głównie pochwały, wręcz wywyższające serial ponad Batmana, którego ostateczna ocena krytyków na Rotten Tomatoes wynosiła 85%.

Pingwin - pierwsze recenzje

Pingwin stoi na swoich własnych nogach i nie potrzebuje Mrocznego Rycerza - tak przynajmniej twierdzi większość dziennikarzy po przedpremierowym obejrzeniu serialu. Co produkcja ma wspólnego z Rodziną Soprano? Nie tylko podobną formę, ale również brutalny ton oraz bezwzględnego bohatera. Serial ma również przypominać inne klasyki o gangsterach, co powinno przypaść fanom takich klimatów do gustu. Colin Farrell znów radzi sobie fenomenalnie w tytułowej roli, lecz równie wiele pochwał otrzymuje towarzysząca mu Cristin Milioti. Mimo tych rewelacyjnych wyników, pojawiło się kilka głosów krytykujących przewidywalność fabuły oraz "mało kreatywne" rozwiązania.

James Marsh, South China Morning Post

Człowiek z blizną - Colin Farrell dostarcza niezwykły, transformujący występ... Serial unika wszelkich znanych elementów komiksu, zamiast tego naśladuje ugruntowaną, brutalną estetykę szanowanych klasyków o gangsterach, takich jak Rodzina Soprano czy

Martin Robinson, London Evening Standard

- Pięciogwiazdkowy serial, który fani filmów mafijnych pokochają. To w dużej mierze włosko-amerykański gangster Pingwin, w którym Farrell znajduje najsłodsze ze złych miejsc pomiędzy Tonym Soprano a Vito Corleone.

Amon Warmann, Empire Magazine

- Spin-off, który sprawia, że powrót do Gotham wydaje się potrzebny i zasłużony, z wybitnymi występami Colina Farrella i Cristin Milioti.

Julian Roman, MovieWeb

- Colin Farrell musi znaleźć miejsce na swojej półce na nagrodę Emmy. Jego drugie wejście w rolę Oswalda Cobba w Pingwinie jest po prostu niezwykłe. Przewodzi fenomenalnej obsadzie w szorstkim, brutalnym i psychologicznie niepokojącym eposie gangsterskim.

Daniel Baptista, The Movie Podcast

- Pingwin to NAJLEPSZY SERIAL ROKU i perfekcyjne połączenie Batmana z Rodziną Soprano. Colin Farrell i Cristin Milioti tworzą rewelacyjny duet, stojąc ramię w ramię z najlepszymi występami komiksowymi.

Christian Holub, Entertainment Weekly

- Udaje mu się opowiedzieć angażującą sagę kryminalną, nie opierając się zbytnio na nieobecnym Mrocznym Rycerzu - chociaż ostatecznie pada ofiarą niektórych słabości, nieodłącznie związanych z adaptacjami Batmana.

Daniel Fienberg, Hollywood Reporter

- Jak zdecydowanie zbyt wiele seriali tego typu, ten także serwuje nam cykle barwnych gróźb, sadystycznych tortur, przewidywalnych zdrad i późniejszych pozbywania się ciał, przedstawionych z profesjonalnym szlifem, ale niewystarczającą kreatywnością.

Pingwin zadebiutuje 20 września na platformie streamingowej Max oraz HBO.