Pingwin - zdjęcie z serialu. Colin Farrell jako wróg Batmana

Magazyn Empire opublikował kolejny artykuł z cyklu zapowiedzi tytułów na 2024 rok. W tym jest serial The Penguin, który jest spin-off filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa. Dzięki nim mamy pierwsze zdjęcie Colina Farrella, który ponownie jest nie do rozpoznania w charakteryzacji Pingwina.

The Penguin - zdjęcie

fot. Empire

Oswald Cubblepot miał niewielką rolę w kinowej produkcji, więc dzięki serialowi lepiej będzie można poznać tę wersję poznać i ocenić w pełni kreację Colina Farrella.

Według oficjalnej zapowiedzi historia rozpoczyna się kilka dni po wydarzeniach z filmu Batman. Pingwin/Oswald Cubblepot chce zdobyć władzę w świecie przestępczym Gotham po tym, jak z gry wyleciał Carmine Falcone. Jego rywalką będzie córką gangstera, która chce iść w ślady ojca i zostać szefową mafii.

Wcześniej zapowiadano, że koniec serialu The Penguin bezpośrednio wprowadzi widzów do filmu Batman 2, nad którym wciąż Matt Reeves pracuje. Nie wiadomo, czy w serialu planowane jest jakieś cameo Batmana w wykonaniu Roberta Pattinsona. Prace na planie The Penguin mają zostać wznowione na dniach.

The Penguin - premiera w 2024 roku w platformie HBO Max.