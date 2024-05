Piotruś Pan jako koszmarny psychopata i zabójca. Zdjęcia z horroru z Puchatkowersum

fot. materiały prasowe

Peter Pan's Neverland Nightmare to kolejny horror z Puchatkowersum zwanym też TCU, czyli Twisted Childhood Universe, które nawiązuje do brania postaci z bajek z dzieciństwa i robienie z nich pokręconych zabójców. W sieci opublikowano pierwsze zdjęcie psychopatycznego Piotrusia Pana.

Piotruś Pan jako morderca

Postać złego Piotrusia Pana gra Martin Portlock.

Peter Pan: Neverland Nightmare

Prace na planie trwają. Scott Jeffrey jest reżyserem i scenarzystą. Jest to piąta produkcja Puchatkowersum, czyli niskobudżetowych horrorów zmieniających postaci z bajek w morderców. Poprzednie to Puchatek: Krew i miód, Pinocchio Unstrung, Bambi: The Reckoning oraz Puchatek: Krew i miód 2. Pinokio i Bambi czekają na premierę.

W obsadzie są także Megan Placito (Wendy Darling), Kit Green (Dzwoneczek), Peter DeSouza-Feighoney (Michael Darling) i Charity Kase (James).

Tak reżyser zapowiadał swój film w lutym 2024 roku:

- Będzie to pełna napięcia historia o Wendy, która próbuje odnaleźć brata. Michael jednak został porwany przez Piotrusia Pana. To obrzydliwy, brutalny i niezwykle mroczny film. Dzwoneczek nie będzie tym, kim myślisz. W naszej wersji jest ona uzależniona od heroiny.

Premiera w Halloween 2024 roku.