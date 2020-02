Piotruś Pan - Joaquin Phoenix zagra Kapitana Haka w nowej wersji filmu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że podobno Disney pracuje nad nową, aktorską wersją przygód Piotrusia Pana zatytułowaną Peter Pan and Wendy. Ponoć studio chce przyciągnąć do projektu aktorów i aktorki z hollywoodzkiej pierwszej ligi. Wcześniej mówiono o Margot Robbie w roli Dzwoneczka. Teraz portal Illuminerdi informuje o kolejnej gwieździe. Podobno Disney zaproponował Joaquinowi Phoenixowi rolę Kapitana Haka, głównego czarnego charakteru produkcji. Oczywiście póki co ta wiadomość nie została potwierdzona i należy ją rozpatrywać w formie plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Jakiś czas temu Disney podobno chciał stworzyć aktorski film o Dzwoneczku, w którym główną rolę miałaby zagrać Reese Witherspoon. Niestety nic nie wiadomo o tym projekcie. Wśród aktorskich wersji animacji Disneya najbliższa to Mulan, która trafi do kin w marcu.