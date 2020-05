Piraci z Karaibów 6 - Johnny Depp w reboocie? Producent komentuje

Piraci z Karaibów 6 na pewno będą całkowicie nowym otwarciem dla tej serii. Przez wiele tygodni słyszymy, że ma być to reboot, który będzie osadzony w tym samym świecie, co poprzednie odsłony, więc w jakimś stopniu również będzie to sequel. Istnieje szansa na powiązania fabularne lub gościnne występy znanych postaci.

Najpierw mówiono, że Disney nie chce Johnny'ego Deppa z uwagi na jego problemy prywatne z Amber Heard, które wciąż są rozwiązywane w sądzie. Potem do sieci trafiły plotki, mówiące, że kapitan Jack Sparrow może jednak się pojawić, ale nie będzie głównym bohaterem. Do tego właśnie odniósł się producent serii Jerry Bruckheimer w rozmowie z Colliderem:

- Nie jesteśmy jeszcze pewni, jaką rolę będzie mieć Johnny w odsłonie, nad którą pracujemy. Poczekamy i zobaczymy - mówi.

Oznacza to potwierdzenie plotki, bo biorą pod uwagę obecność Sparrowa, ale nie wiadomo jeszcze jak duża. Równie dobrze może być to zaledwie rola epizodyczna dla zachowania ciągłości.

Przypomnijmy, że według plotek główną bohaterkę nowej odsłony ma zagrać Karen Gillan. Spekuluje się, że chodzi o piratkę zwaną Redd, która pochodzi z parku rozrywki, na podstawie którego seria powstaje.

Data premiery nie jest znana.