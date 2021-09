Pitch Perfect - kontynuacja jako serial. Pierwsze szczegóły

fot. materiały prasowe

Platforma Peacock i Universal Television szykują serial Pitch Perfect. Od razu zamówiono realizację całego sezonu. Adam Devine powróci jako Bumper, którego grał w pierwszych dwóch filmach. Reżyserka kinowych produkcji Elizabeth Banks będzie producentką wykonawczą z Paulem Brooksem, Maxem Handelmanem i Scottem Neimeyerem.

Historia rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z Pitch Perfect 2, gdy po raz ostatni widzieliśmy Bumpera. Przeprowadza się on do Niemiec, by ożywić swoją muzyczną karierę, gdy niespodziewanie jedna z jego piosenek staje się hitem w Berlinie.

Za scenariusz serialu odpowiada Megan Amram. Nie wiadomo jeszcze, jak koncepcja turniejów a capella znanych z filmów będzie wprowadzona w serialu i czy w ogóle będzie ona obecna.

Przypomnijmy, że trylogia osiągnęła globalny sukces, zbierając ponad 600 mln dolarów. Nie wiadomo, czy planowane są gościnne występy którejś aktorki.