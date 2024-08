Pixar nastawiony na sequele uwielbianych filmów. Jakie ma oczekiwania i co z aktorskimi wersjami?

fot. Pixar

Do nadchodzących projektów Pixara (z nielicznymi wyjątkami) należą praktycznie same kontynuacje. Oprócz spin-offu W głowie się nie mieści, studio ma w planach Iniemamocnych 3 oraz Toy Story 5. W wywiadzie dla Fandango szef działu kreatywnego, Pete Docker, wyjaśnił, czego konkretnie oczekują od swoich kontynuacji.

- To kombo, bo oczywiście tworzymy te filmy dla widowni, a nie dla siebie, więc chcemy wiedzieć, czy zostaną dobrze odebrane. Wówczas mamy coś w rodzaju wytycznych, że jeśli uda nam się w określony sposób uniknąć wrażenia, że chodzi o coś nowego i merytorycznego, to rzucimy przynętę. Dlatego konieczne jest, aby wywołać wrażenie, że: "Och, to dalszy ciąg historii!".

Tym samym Pixar chce, aby sequele poruszały bądź rozszerzały wątki, które nie zostały zgłębione w pierwszych częściach. Najlepiej, żeby dotyczyły one "kondycji ludzkiej i naszych własnych doświadczeń życiowych".

Przyszłość Pixara - aktorskie filmy wchodzą w grę?

Mimo że studio jest nastawione na sequele, nie jest zainteresowane tworzeniem aktorskich wersji swoich filmów. Docter to potwierdził w rozmowie z magazynem Time, przyznając, że woli tworzyć oryginalne filmy niż pracować nad rebootami. Co więcej, tworzenie realistycznej wersji produkcji o szczurze "byłoby trudne", ponieważ fabuła lepiej sprawdza się wedle zasad animacji. Mówiąc dalej, kierownik wspomniał o wątku z bajki Odlot jako przykładzie, który w rzeczywistości wybrzmiałby irracjonalnie.

- Jeśli masz wejście do latającego domu, od razu myślisz: "Chwila, moment. Domy są naprawdę ciężkie. Jakim cudem balony unoszą ten dom?". Ale gdy masz kreskówkowego gościa, który stoi w tym domu, już to prędzej kupisz. Światy, które zbudowaliśmy, są niełatwe do odtworzenia.

