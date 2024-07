Premiera Deadpool & Wolverine już za rogiem, a kampania promocyjna jest na pełnych obrotach. Hugh Jackman powróci na wielki ekran w roli Wolverine'a, tym razem przywdziewając ikoniczny strój z komiksów, po raz pierwszy w historii tej kinowej adaptacji postaci. Dla fanów to wielkie wydarzenie, które poruszyło też ludźmi pracującymi nad filmem. Wypowiedziała się na ten temat Wendy Jacobson, producentka wykonawcza produkcji:

To była jedna z najbardziej szalonych rzeczy. To był test jeszcze zanim zaczęliśmy kręcić. Zobaczenie tych dwóch facetów w kostiumach było niesamowite. Kiedy Hugh wyszedł w tym żółto-niebieskim kostiumie, na planie byli dorośli faceci, którzy zaczęli płakać i szlochać. Już wtedy wiedzieliśmy, że to będzie wyjątkowy film.

Szczerze mówiąc jest to spełnienie moich marzeń. Nigdy nie sądziłam, że będą częścią projektu takiego, jak ten. Również na płaszczyźnie osobistej samo pracowanie z Hugh, Ryanem i włożenie części siebie w ten projekt było cudowne. Czasem sobie na wpół żartuje, że może powinnam odejść na emeryturę, bo nie wiem, co miałabym w przyszłości zrobić, żeby to było tak dobre, jak ten projekt.