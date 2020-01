Plagi Breslau - film Patryka Vegi dostępny na platformie Netflix

Plagi Breslau to film Patryk Vega, który był dystrybuowany przez platformę Showmax. Niestety Showmax zakończyło swoją działalność, w związku z czym widzowie przez długi czas nie mieli dostępu do zobaczenia tej produkcji. Teraz jednak Plagi Breslau trafiły na platformę Netflix i od 30 stycznia obraz Vegi dostępny jest w serwisie.

Tego dnia do serwisu trafił też serial The Stranger na podstawie twórczości Harlana Cobena, mistrza kryminałów. Widzowie zobaczyć mogą również Ainori Love Wagon: African Journey, produkcję powstałą w Japonii.

Fabuła filmu Plagi Breslau rozgrywa się we Wrocławiu, gdzie dochodzi do makabrycznych morderstw. Codziennie o godzinie 18:00 nieznany, seryjny morderca dokonuje zabójstwa. Policjantka Helena Ruś (Małgorzata Kożuchowska) podejrzewa, że są one dziełem jednej osoby. Kiedy podczas interwencji poważnie ranny zostaje Bronson (Tomasz Oświeciński), policyjny partner Heleny, bohaterka decyduje się za wszelką cenę ustalić tożsamość zabójcy.