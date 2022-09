Teleskopy Webba i Hubble'a zarejestrowały uderzenie DART-a w planetoidę. Są zdjęcia!

NASA/ESA/CSA//Cristina Thomas (Northern Arizona University)/Ian Wong (NASA-GSFC)/Joseph DePasquale (STScI)

Teleskopy Jamesa Webba i Hubble'a po raz pierwszy w historii obserwowały jednocześnie to samo miejsce, rejestrując zderzenie sondy DART z Dimorphosem, księżycem planetoidy Didymos - na Ziemię trafiły już zdjęcia z obu kosmicznych obserwatoriów. Przypomnijmy, że do uderzenia doszło we wtorek o godz. 1:14 polskiego czasu; rozpędzona do prędkości 22,5 tys. km/h i ważąca przeszło pół tony sonda trafiła w obiekt o średnicy 160 metrów i masie porównywalnej z masą egipskich piramid, aby zmienić prędkość globu i skrócić jego okres orbitalny. Cała sytuacja została opisana przez NASA jako test obrony planetarnej.

Teraz agencja udostępniła fotografie z uderzenia; warto zaznaczyć, że Webb obserwował zderzenie w podczerwieni, natomiast Hubble w świetle widzialnym. Mamy więc okazję spojrzeć na mozaikę zdjęć wykonanych przez JWST od momentu uderzenia do 5 godzin po nim, jak również obrazy z HST zarejestrowane kolejno 22 minuty, 5 godzin i 8 godzin i 12 minut po kolizji. Zobaczcie sami:

Teleskop Hubble'a - zdjęcia ze zderzenia sondy DART z Dimorphosem

Materiały pozwolą teraz naukowcom dowiedzieć się więcej na temat składu chemicznego Dimorphosa, precyzyjnie oszacować, jak wiele jego powierzchni w czasie uderzenia wydostało się w przestrzeń kosmiczną oraz z jaką odbyło się to prędkością. Administrator NASA, Bill Nelson, tak komentuje zdjęcia z obu kosmicznych teleskopów:

Webb i Hubble pokazały coś, co nam w NASA od zawsze wydawało się prawdziwe: uczymy się więcej wtedy, gdy działamy razem. Po raz pierwszy w historii oba teleskopy wykonały jednocześnie zdjęcia ukazujące ten sam obiekt kosmiczny: asteroidę, w którą uderzyła sonda kosmiczna po swojej długiej na 11 mld kilometrów podróży. Cała ludzkość z ogromną nadzieją patrzy na dokonywane przez Webba, Hubble'a i nasze naziemne teleskopy odkrycia - te dotyczące misji DART, jak i następnych.