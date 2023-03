Player - pełna oferta na marzec 2023. Chyłka, nowe odcinki Goggleboxa i filmy z Moonfall na czele

Fot. Player

Znamy ofertę Playera na marzec 2023 roku. Poniżej przygotowaliśmy dla was dokładną listę, podzieloną na kategorie. Zobaczcie sami i dajcie znać, co planujecie obejrzeć. Czekamy z niecierpliwością na wasze komentarze.

Na Playerze pojawi się kilka ciekawych nowości, na przykład Diabelnie boskie, Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka i Ugotowani w parach. Jeśli chodzi o znane programy, użytkownicy będą mogli obejrzeć nowe odcinki Kuchennych rewolucji, Googleboxa i Azji Express. Z filmów za to na widzów czekają między innymi Moonfall, Mój dług i W Pułapce.

Player - oferta na MARZEC

SERIALE

Produkcja przedstawia historię surowej sędzi Alicji Mazur (Agata Kulesza), która w wyniku intrygi, niesłusznie oskarżona o morderstwo, trafia do zakładu karnego, gdzie siedzą kobiety przez nią skazane, do miejsca, do którego nie miała prawa trafić. Rozpoczyna się gra o wszystko, a cena jej jest naprawdę wysoka: życie, bezpieczeństwo bliskich oraz oczyszczenie dobrego imienia.

Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Najlepsi agenci mają swoje sposoby, by okiełznać najbardziej wymagające i kapryśne gwiazdy. W roli wiodącej w każdym epizodzie pojawia się gościnnie inna polska gwiazda.

Joanna Chyłka i Kordian “Zordon” Oryński to duet prawników, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Dzięki Playerowi bohaterowie prozy Remigiusza Mroza zaistnieli na ekranach dzięki aktorom Magdalenie Cieleckiej i Filipowi Pławiakowi. W serwisie na użytkowników Playera czek wszystkie pięć sezonów przygód mecenas Chyłki i jej aplikanta. Przeżyjmy to jeszcze raz!

Wiosenne odcinki „Papierów na szczęście” to nowe perypetie znanych bohaterów, ale też świeże wątki z postaciami, które wprowadzą dodatkowy zamęt w życie rodziny Kowalczyków i ich przyjaciół. Beatka i Staszek wprowadzają się do mieszkania Wery i prowadzą skromne życie, ale nie podoba się to matce Beatki, która dogaduje się z byłym chłopakiem córki, by wrócił i namieszał w życiu miłosnym jej córki. Za to Julka wpada na pomysł, jak zarobić pieniądze i zażegnać kłopoty finansowe.

Nowe wątki, powroty dawno niewidzianych gwiazd z Martą Wierzbicką i Julią Kamińską na czele oraz zupełnie nowe osoby na liście płac, których listę otwiera Magdalena Popławska. Jak Kamil poradzi sobie z uzależnieniem? Kim będzie nowa kobieta w życiu Igora? Czy ponowne pojawienie się Romy w życiu Marty i Mikołaja zburzy ich szczęście? Co dalej z małżeństwem Beatki i Pawła? Przed jaką życiową decyzją stanie Weronika? Dowiecie się już niedługo.

W Playerze Na Wspólnej prapremiery w każdy czwartek po 20:00 - wcześniej niż w TV.

Sekrety życia - nowe odcinki

Główni bohaterowie każdego odcinka są uwikłani w konflikt obyczajowy. Widzowie obserwują ich losy podczas wizyty na siłowni oraz poza nią. Klub fitness, wokół którego toczy się akcja, jest zarazem wyróżnikiem serialu. Bohaterowie przychodzą tu z bagażem swoich doświadczeń i problemów. Są na takim etapie życia, w którym chcą coś zmienić lub zwyczajnie od czegoś uciec. Każdy z nich ma inną historię, przez co tematyka serialu jest niezwykle różnorodna.

W ŚWIECIE ROZRYWKI

True Love Extra - nowe odcinki

True Love to nowe randkowe reality-show. Przewodnikiem po świecie zawiązujących się miłosnych relacji będzie - debiutująca w roli prowadzącej - Edyta Zając! Zasady programu z pozoru są proste - w Kolumbii, w luksusowej wakacyjnej posiadłości, spotyka się grupa singli, a każdy z nich ma szansę wygrać podwójną nagrodę – prawdziwą miłość oraz duże pieniądze. I to dokładnie w tej właśnie kolejności! Żeby wyjechać z wygraną pieniężną, muszą naprawdę się zakochać, bo tylko prawdziwe uczucie może przetrwać regularne testy wykrywaczem kłamstw. Każda nieszczera intencja i fałsz zostaną szybko wychwycone przez urządzenie, więc ci, którzy uwielbiają miłosne gierki czy niezobowiązujące romanse, nie zagrzeją długo miejsca w programie.

Kto to wie? - nowe odcinki

W każdym z odcinków poznamy czterech uczestników, z którymi Dorota Wellman połączy się wirtualnie ze studia. Zmierzą się oni w czterech rundach, obstawiając odpowiedzi na pytania, jakich udzielili ankietowani. Po każdej części żegnamy jednego zawodnika, zaś w finale najlepszy z nich ma szanse na wygranie nawet 20 tysięcy złotych.

Niekwestionowany hit, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Żywe, barwne komentarze i reakcje zwykłych widzów nie przestają śmieszyć. Jedni traktują ten program jako przewodnik po najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach w polskiej telewizji, a inni jako sprawdzony sposób na odpoczynek po ciężkim dniu. Warunek jest jeden – ma być szczerze, trafnie i bez owijania w bawełnę!

Ugotowani w parach - nowość (dostępna od 1 marca)

W każdym odcinku trzy dwuosobowe zespoły popiszą się w kuchni, aby podbić serca pozostałych uczestników i wygrać główną nagrodę. Kamery programu zawitają w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Lublinie, Katowicach i Bydgoszczy, aby wybrać najzdolniejsze i najbardziej charyzmatyczne gotujące duety. Na zwycięzców, oprócz satysfakcji, czeka gotówka.

Fanów programów kulinarnych ucieszą nadchodzące premierowe odcinki Kuchennych rewolucji. Królowa polskiej gastronomii już po raz 26. wyruszy w podróż po kraju, aby nieść ratunek upadającym restauracjom. Magda Gessler odwiedzi tym razem m.in. Kraków, Biedrusko, Mielec, Wrocław, Witnicę, Komorniki czy Grodzisk Wielkopolski, odmieniając los restauratorów i ich pracowników.

Diabelnie boskie - nowość (dostępna od 2 marca)

Bohaterkami najnowszego programu są kobiety, dla których bajka o kopciuszku, to...nie ich bajka. Każda z nich twardo stąpa po ziemi i najlepiej czuje się w swojej skórze. Kochają decydować, błyszczeć i być na fali wznoszącej, ale one nie idą do nieba - idą tam, gdzie chcą. W nowym reality show widzowie zobaczą m.in. Izę Macudzińską-Borowiak, Katarzynę „Lalunę” Lirsz oraz Julię von Stein. Pojawią się także zupełnie nowe twarze: Alex - do niedawna mieszkająca w Londynie singielka, jak również Karina, która na co dzień żyje w Hiszpanii.

Tym razem trasa wyścigu będzie przebiegała przez Turcję, Gruzję i Uzbekistan – od Stambułu, gdzie Europa spotyka się z Azją, przez malownicze plaże Morza Egejskiego, bezdroża Kaukazu, ubogie postsowieckie miasteczka, pustynię uzbecką, aż po Taszkient. W tę wymagającą trasę wyruszy 8 odważnych par. Wśród nich znajdą się: Czesław i Dorota Mozil, Kasia i Andrzej Gąsienicowie, Krystian Pesta i Oliwia Pesta, Reni Jusis i Remigiusz Dorawa, Adam Zdrójkowski i Dariusz Zdrójkowski, Paulina Krupińska i Izabela Połeć, Wojciech Łozowski i Bartosz Kochanek, a także Angelika i Łukasz Trochonowicz.

99 - Gra o wszystko. VIP - nowy sezon (dostępny od 4 marca)

Nowością nadchodzącej serii będzie zaproszenie do programu nie tylko osób znanych z anteny TTV. W zupełnie nowych zadaniach, w których liczyć się będzie spryt, sprawność i odrobina szczęścia, wezmą udział również ich drugie połówki. Czy będą się wspierać podczas rozgrywanych konkurencji czy zwycięży chęć wygranej? Zasady są jasne: ci, którzy najgorzej poradzą sobie z zadaniami, kończą przygodę w programie. Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału?

Już po raz 8. młodzi kucharze staną przed takimi wyzwaniami, jak przygotowanie mistrzowskich pierogów, najsmaczniejszych dań z ryb czy rozpływających się w ustach żeberek. Towarzyszyć im będą Anna Starmach, Michel Moran oraz Tomasz Jakubiak. W programie nie zabraknie również gości specjalnych - z młodymi kucharzami spotka się m.in. Sara James, Magda Gessler czy Adam Zdrójkowski z tatą Dariuszem. Na zwycięzcę ósmej edycji show czeka statuetka MasterChefa Juniora, czek na 15 tysięcy złotych oraz nagroda specjalna: 35 tysięcy złotych od sponsora programu i warsztaty kulinarne.

Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka - nowość (dostępna od 5 marca)

Malwina Wędzikowska, żyjąca na walizkach stylistka, przekroczyła 40. rok życia i chce przyjrzeć się temu, co jej umknęło oraz czego nie nauczyła się od swojej mamy. Moment jest sprzyjający, niedawno pani Ewa przeszła na emeryturę i planuje przeprowadzić się na mazurską wieś. Małymi krokami chce przeobrazić zaniedbane gospodarstwo w Karwicy w prawdziwy dom. Przed obiema kobietami spore wyzwanie, ponieważ po raz pierwszy po dwudziestu latach spędzą ze sobą dłuższy czas. Malwina pomoże w pracach porządkowych i ramię w ramię spróbują doprowadzić gospodarstwo do lepszej formy. Prawdziwym testem dla nich będzie jednak próba zrozumienia drugiej strony. W jakiej formie będzie ich relacja po dwóch tygodniach wspólnego pobytu?

W pierwszym odcinku 33. już serii gospodarz zaprosi na swoją kanapę Edytę Zając i Wojciecha Golę. Po emisji telewizyjnej każdego odcinka na fanów Kuby Wojewódzkiego w Playerze czekają materiały dodatkowe, nieemitowane na antenie TVN, czyli Kuba Wojewódzki. Ciąg dalszy.

Nastolatki rządzą... kasą - nowość (dostępna od 14 marca)

Domowym budżetem zawiadują rodzice, a co stałoby się gdyby tę odpowiedzialność przekazać nastolatkom? W nowym programie to właśnie oni przejmą władzę nad finansami całej rodziny. Przez miesiąc będą decydować o tym, na co przeznaczą pieniądze: czy opłacą rachunki i zadbają o zakupy do domu, czy skupią się na spełnieniu swoich marzeń? Jak rozłożą wydatki, by starczyło do końca miesiąca oraz jak, w tej nowej sytuacji, odnajdą się pozostali członkowie ich rodzin? Czy skutkiem eksperymentu będzie większe zrozumienie międzypokoleniowe? Wsparciem dla nastolatków i ich bliskich w trakcie programu będzie pedagog z powołania, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, Marcin Józefaciuk.

NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH DOKUMENTY

Fenomen - od 1 marca

To pierwszy film, w którym Jurek Owsiak – twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w tak szczerej rozmowie zdradza w jaki sposób zrodził się pomysł powołania Orkiestry oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności. Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. Opowiada też jak wyglądały kulisy przeniesienia do Polski idei Przystanku Woodstock, który stał się jednym z największych festiwali muzycznych w Europie. 30 lat historii WOŚP to dla autorów filmu pretekst do tego, aby pokazać jak wielkie przemiany zaszły w tym czasie w społeczeństwie. Reakcje na działalność Jurka Owsiaka – od niespotykanego w historii Polski entuzjazmu aż po kwestionowanie jego pracy – to obraz nas samych i polaryzacji, jaka nastąpiła pomiędzy nami w ostatnich latach.

Wagnerowcy. Najemnicy Putina - już dostępny

Materiał dokumentalny Ewy Galicy. Film Wagnerowcy. Najemnicy Putina to historia Grupy Wagnera, prywatnej armii Jewgienija Prigożyna, nazywanego "kucharzem Putina", opowiedziana przez jej byłych najemników, którzy uciekli na Zachód nie godząc się na stosowane przez nią metody działania.

NOWE FILMY W TWOIM PAKIECIE

355 - od 3 marca

Największe agencje wywiadowcze z różnych stron świata wpadają na trop międzynarodowej organizacji przestępczej, która planuje globalny atak zagrażający bezpieczeństwu ludzkości. Jest oczywiste, że żaden nawet amerykański wywiad w pojedynkę nie ma szans w konfrontacji z nowym zagrożeniem. Do życia powołana zostaje więc międzynarodowa ściśle tajna super grupa pod kryptonimem 355, w skład której wchodzą najlepsze agentki z nierzadko wrogich sobie wywiadów. Grupa indywidualności o niezwykłych zdolnościach i umiejętnościach musi pokonać dzielące je różnice i stanąć do walki o bezpieczeństwo świata.

Palący problem - od 3 marca

Szalona brytyjska komedia o tym, czym może grozić uczelniana balanga. Nagroda dla najlepszego filmu na festiwalu w Marbelli. Po kilku dniach od szalonej balangi, Kylie (Philip McGinley) z przerażeniem odkrywa, że zaraził się chorobą weneryczną. Tym bardziej jest przerażony, że niebawem ma się żenić, a Lydia (Emily Atack), jego dziewczyna jest bardzo ponętna. Chłopak chwyta się wszelkich sztuczek, żeby tylko trzymać się z dala od Lydii. Ma mu w tym pomóc jego najlepszy kumpel, ale czy narzeczona czegoś nie podejrzewa? Wspólna droga do ołtarza może się bardzo wydłużyć...

W pułapce - od 3 marca

Philip (Jamie Paul) mieszka w wielkim domu rodzinnym, ale nigdy nie opuszcza jednego, pełnego krzyży i świętych obrazków, ciemnego pokoju. Chłopak przekonany jest o czyhających na niego siłach zła i demonach, które polują na jego duszę. Gdy jest już pogodzony ze swoim losem, w jego życiu pojawia się kobieta, dzięki której zaczyna wierzyć, że demony mogły być jedynie wytworem wyobraźni, a świat poza małym, ciasnym pokojem, znów jest bezpieczny. Ale czy naprawdę? Czy jego dotychczasowe życie było pełne chorych obsesji, czy może młoda kobieta okaże się kolejną, polującą na niego, siłą zła?

Na rauszu - od 3 marca

Thomas Vinterberg nazywa swój najnowszy film – przebój festiwali w Cannes, Toronto i San Sebastián – pochwałą życia, a nie picia. Tylko czy umiemy jeszcze przeżywać stany upojenia bez procentów? W postać głównego bohatera, Martina, wcielił się z godną podziwu wrażliwością, charyzmą i empatią Mads Mikkelsen – i jest to bez wątpienia jeden z najlepszych występów w jego karierze. Martin to nauczyciel historii, mąż i ojciec dwojga dzieci, a przede wszystkim mężczyzna na skraju załamania nerwowego. Jedynym lekarstwem na kryzys wieku średniego, wypalenie zawodowe i problemy w związku staje się dla niego alkohol. Bierze bowiem udział w kumpelskim eksperymencie – czterej nauczyciele sprawdzają na sobie teorię, że człowiek jakoby urodził się z niedostatkiem alkoholu w organizmie, który stale trzeba uzupełniać. I tym sposobem klasyczny psychologiczny dramat płynnie przechodzi w komedię, która zatacza się nieuchronnie w stronę tragicznego kaca. W tym koktajlu smutku, śmiechu i nostalgii za utraconą joie de vivre najmniej chodzi jednak o pijaństwo, a najbardziej o bliskość, której mężczyźni nie umieją wziąć ani dać, więc jej unikają – jakby była bezalkoholowym Kamikadze.

Razem czy osobno? - od 3 marca

Po śmierci żony Oren Little staje się zgorzkniałym, zamkniętym w sobie człowiekiem, stroniącym od kontaktów z innymi. Jednak pewnego dnia na prośbę syna zmuszony jest przyjąć pod swój dach 9-letnią wnuczkę. Rezolutna dziewczynka niespodziewanie wnosi w jego życie odrobinę radości. Dzięki niej Oren zaprzyjaźnia się z mieszkającą po sąsiedzku Leah, która także czuje się samotna po śmierci ukochanej osoby. Czy na emeryturze jest jeszcze miejsce na miłość?

Młody przedsiębiorca Sławomir Sikora (Bartosz Sak) prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie. Pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolowany od tych, których kocha, musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć i pozostać sobą. Każdy dzień tutaj jest walką o zachowanie godności i człowieczeństwa. Jest grą o życie, toczącą się według wyjątkowo brutalnych reguł. Sikora podejmuje tę walkę i nie daje się złamać. Uczy się zyskiwać sojuszników i przyjaciół, zdobywać szacunek i lawirować pomiędzy więziennymi subkulturami. Dzięki przyjaźni ze skazanym za zabójstwo uciekinierem z Legii Cudzoziemskiej (Piotr Stramowski) oraz pomocy działaczki na rzecz praw człowieka (Olga Bołądź), Sikorze udaje się uwierzyć, że jeszcze nie wszystko jest dla niego stracone. Ale kluczowe decyzje zapadają daleko za murami…

Pracownik miesiąca - od 10 marca

Komedia o człowieku, który przeżywa właśnie najgorszy dzień swojego życia... a w każdym razie tak mu się wydaje. David (Matt Dillon) zostaje wylany z wymarzonej posady w banku, a kwadrans później rzuca go ukochana. Trudno się dziwić, że nie chce słuchać zapewnień swego przyjaciela, który twierdzi, że to wszystko wyjdzie mu na dobre. Gdy wkrótce potem obaj zostaną wciągnięci w napad na bank, stanie się jasne, że najgorsze dopiero przed nimi. Ale przecież: nie ma tego złego...

Na skutek serii niewyjaśnionych zjawisk Księżyc wypada ze swojej orbity i obiera kurs kolizyjny z Ziemią. Jeśli dojdzie do zderzenia, nasza planeta ulegnie zagładzie. Była astronautka Jo Fowler (Halle Berry) jest przekonana, że przyczyną tego zjawiska jest działanie pewnej tajemniczej siły o niejasnym pochodzeniu. Większości naukowców i polityków ta teoria wydaje się szalona, ale Fowler wierzy, że jest wciąż szansa, by ocalić Ziemię. Wraz z jedynymi ludźmi, którzy wierzą w jej koncepcję: dawnym astronautą Brianem Harperem (Patrick Wilson) oraz niejakim Housemanem (John Bradley), specem od teorii spiskowych, Fowler przygotowuje misję ostatniej szansy. Kładąc na szali całą swoją wiedzę, doświadczenie i życie, wyruszają w kosmiczną podróż, podczas której odkryją, że Księżyc nie jest tym, czym nam się zawsze wydawał.

Dziewczyna ma kłopoty - od 17 marca

Hollywoodzki film z Alicją Bachledą-Curuś w roli głównej. Nowojorski DJ August (Columbus Short) ma za sobą ciężką noc zakończoną upojnymi chwilami z piękną nieznajomą – Signe (Bachleda-Curuś). Wykończony, ale zadowolony nie spodziewa się, że właśnie wdepnął w niezłe bagno. Jeszcze tego samego ranka przerażona Signe pokazuje mu nagranie przedstawiające brutalne morderstwo. W sprawę zamieszani są niebezpieczny diler narkotykowy i syn milionera. August musi zdecydować, czy pomóc pięknej Signe wyplątać się z kłopotów czy wykorzystać nagranie do szantażu, który może przynieść mu niezłą kasę. Ani przez chwilę nie podejrzewa, że Signe gra rolę w przedstawieniu, którego on sam stał się mimowolnym bohaterem…

U-571 – od 17 marca

Rok 1942, Atlantyk, wschodnie wybrzeże USA. Podczas akcji przeciwko niemieckim okrętom podwodnym jeden z nich ulega uszkodzeniu. Amerykanie postanawiają przejąć dryfujący U-571, aby dzięki temu poznać tajemnice Enigmy, maszyny szyfrującej znajdującej się na jego pokładzie. Gdy grupa amerykańskich marynarzy dostaje się na pokład U-Boota nieoczekiwanie zostaje tam uwięziona. Rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie… "U-571" to widowiskowe kino akcji, które wyreżyserował Jonathan Mostow, twórca filmów "Terminator 3: Bunt Maszyn" i "Surogaci". W rolach głównych wystąpili Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel oraz gwiazda rocka – Jon Bon Jovi.

Imigrantka - od 24 marca

Jest rok 1921. Dwie młode Polki, siostry – Ewa i Magda wyruszają do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Zanim jednak spełni się ich amerykański sen muszą przejść selekcję na Ellis Island. Chora na gruźlicę Magda zostaje zatrzymana i poddana kwarantannie, a zdana tylko na siebie Ewa rozpoczyna zdobywanie Ameryki na własną rękę. Niestety szybko przekonuje się, że młoda Polka bez znajomości i referencji na Manhattanie nie może liczyć na zbyt wiele. Trafia na ulicę, gdzie jej przewodnikiem i opiekunem zostaje Bruno (Joaquin Phoenix), który wciąga ją w nowojorski półświatek brudnych interesów i prostytucji. Ewa przypadkowo poznaje również kuzyna Brunona – Orlando (Jeremy Renner), który swoimi obietnicami na nowo rozbudzi w dziewczynie marzenia i nadzieje.

Świat według Piveta - od 24 marca

Dziesięcioletni T.S Spivet mieszka na ranczu w Montanie. Wychowuje się w nieco ekstrawaganckiej rodzinie. Matka jest pasjonatką biologii (ze szczególnym uwzględnieniem życia chrząszczy), ojciec zagorzałym kowbojem starej daty, a siostra Grace ma w planach zdobycie tytułu miss Ameryki. Spivet także nie jest zwyczajnym dzieckiem. Od najmłodszych lat fascynuje go kartografia, nauki ścisłe i niezwykle maszyny, które sam konstruuje. Pewnego dnia odbiera telefon z Instytutu Smithsonian. Okazuje się, że za swoje perpetuum mobile otrzymał prestiżową nagrodę, która zostanie mu wręczona na gali w Waszyngtonie. Spivet po kryjomu pakuje się, wsiada do pociągu towarowego i rusza w najważniejszą podróż swojego życia.

Pamięć absolutna - od 24 marca

Megaprodukcja Lena Wisemana, współtwórcy takich hitów jak "Dzień niepodległości" i "Faceci w czerni", zrealizowana na podstawie opowiadania Philipa K. Dicka. W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację. Cały problem polega na tym, że nie wie, kim jest jego pracodawca. Nowe wcielenie klasyki kina z Colinem Farrellem w roli głównej.

Były sobie człowieki – od 31 marca

Dwa miliony lat temu, tuż po obiedzie, młody małpolud o imieniu Edward spadł z drzewa, na którym od zawsze mieszkali wszyscy przedstawiciele jego gatunku. Upadając, złamał przednią łapę. Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się chodzić na dwóch nogach, wymyślić ogień, narzędzia i... potrawkę z królika. Kiedy spotka Lucy, świat stanie na głowie, a człowieki pospadają z drzew.

25 pokoi hotelowych - od 31 marca

Ona jest mężatką. On ma dziewczynę. Zaczyna się od niewinnego spotkania w hotelowej restauracji podczas podróży służbowej, a później wspólnej nocy w pokoju hotelowym. Jeszcze nie wiedzą, że ta noc powtórzy się 28 razy i że za każdym razem będzie inaczej...

Był sobie chłopiec - od 31 marca

Film jest adaptacją popularnej książki Nicka Hornby'ego z 1998 roku. Tylko w Wielkiej Brytanii sprzedano ponad milion egzemplarzy tej powieści i przez długi czas była na pierwszym miejscu listy bestsellerów. Głównym bohaterem filmu jest 36-letni playboy, Will Freeman (Hugh Grant), który nie chce mieć dzieci. Will udaje, że ma syna, by łatwiej nawiązywać kontakty z kobietami, a jego plany życiowe komplikują się, gdy poznaje samotnego, zagubionego dwunastoletniego chłopca, Marcusa (Nicholas Hoult). "Był sobie chłopiec" to opowieść o mężczyźnie - przystojnym, bogatym, płytkim, skoncentrowanym na sobie, pełnym uroku ... i jego nieoczekiwanym związku z chłopcem, którego spotyka, gdy próbuje poderwać matkę innego chłopca.

