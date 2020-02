Player.pl na luty 2020. Polecamy filmy i seriale

Player.pl na luty 2020 przygotował zupełnie nową ofertę - do biblioteki platformy dołączają ciekawe filmy i seriale, które mogą zaintrygować wszystkich kinomanów. Co warto obejrzeć w tym miesiącu? Pojawi się między innymi film Jana Komasy, nominowany do Oscara oraz zdobywca 10. nagród w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Boże Ciało będzie można oglądać w Playerze już 13 lutego.

Polecamy także Parasite, nagrodzony na Gali Oskarów 2020 aż w czterech kategoriach! To pełen humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków.

