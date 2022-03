Player reaguje na sytuację w Ukrainie. Bajki po ukraińsku oraz kanały informacyjne wśród marcowych nowości

Agnieszka K. Jurek/TVN

Inwazja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła całym światem, także tym popkulturowym. Trudno oderwać swoje myśli od tego, co dzieje się u naszego wschodniego sąsiada, ale filmy i seriale mogą w tym momencie dać szansę na chwilę wytchnienia. Do Polski każdego dnia przybywają kolejni uchodźcy wojenni, którym powinniśmy stworzyć warunki do funkcjonowania i aklimatyzacji w nowej rzeczywistości.

Platforma Player postanowiła uruchomić w swoich usługach serwis informacyjny Ukraina 24. Dostępny jest dla wszystkich, na każdym urządzeniu, bez opłat i konieczności logowania. W marcu 2022 roku pojawiły się też bajki po ukraińsku, chcąc przywrócić małą iskierkę radości w oczach dzieci uchodźców. Player przygotował kolekcję bajek dla dzieci z ukraińskim dubbingiem oraz napisami. Nie byłoby to możliwe bez uprzejmości i zaangażowania grupy medialnej Paramount (dawniej ViacomCBS), która podzieliła się produkcjami znanymi z anteny Nickelodeon całkowicie bez opłat. Wśród seriali są między innymi przygody Dory, Psi patrol oraz SpongeBob - również za darmo i bez konieczności logowania.

Player - nowości na marzec 2022

Dokumenty

WIDMO WOJNY. DRAMAT W UKRAINIE 1&2 – Od 8 marca

WYZNAWCY PUTINA. NOWY ROSYJSKI PATRIOTYZM - od 8 marca

IGRAJĄC Z NIEDŹWIEDZIEM - od 8 marca

MICHAIŁ GORBACZOW – CZŁOWIEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT… 1&2 – od 8 marca

Seriale

Programy rozrywkowe

MASK SINGER – od 5 marca

PRZEZ ATLANTYK – od 2 marca

ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA – od 22 lutego

MASTERCHEF JUNIOR - od 6 marca

KUBA WOJEWÓDZKI – od 1 marca

GOGGLEBOX. PRZED TELEWIZOREM – od 1 marca

99 – GRA O WSZYSTKO - od 5 marca

RZECZY, KTÓRYCH NIE NAUCZYŁ MNIE OJCIEC - nowy sezon od 15 marca

Filmy

