Już wkrótce obejrzymy kolejne State of Play. Sony zapowiedziało prezentację

fot. SIE

Plotki i przecieki po raz kolejny się potwierdziły. Już 9 marca o godzinie 23:00 czasu polskiego zobaczymy kolejną prezentację z cyklu State of Play. Tym razem ma ona w pełni skupiać się na grach nadchodzących na konsole PlayStation 4 i PS5. Oficjalnie poinformowano, że nie dowiemy się niczego nowego na temat sprzętu, w tym PSVR2. Prezentacja będzie trwała około 20 minut i będzie poświęcona przede wszystkim produkcjom od japońskich wydawców. Bardzo prawdopodobne wydają się kolejne materiały z nadchodzącego Ghostwire: Tokyo (premiera 25 marca) oraz Forspoken, którego debiut niedawno został przesunięty o pół roku.

https://twitter.com/PlayStation/status/1501211305650368524

Nieoficjalne informacje wskazują na to, że podczas marcowego State of Play możemy dowiedzieć się czegoś nowego o grze Dziedzictwo Hogwartu, a także o powrocie serii Sly Cooper. Pamiętajcie jednak, że to jedynie plotki, a więc warto podchodzić do nich z dystansem.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.