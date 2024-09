PlayStation 30th Anniversary Collection w przedsprzedaży. Ile zapłacimy za limitowane PS5 i DualSense w Polsce?

fot. SIE

Kilka dni temu Sony zapowiedziało 30th Anniversary Collection, czyli nową serię sprzętu przygotowanego z okazji 30. urodzin marki. To nie lada gratka dla fanów i kolekcjonerów, bo wygląd urządzeń nawiązuje do pierwszego modelu PlayStation, czyli kultowego "szaraka". Wiele osób zastanawiało się, jaka będzie cena konsoli czy kontrolera w takim wyjątkowym wydaniu i już to wiemy.

Przedsprzedaż w Polsce wystartowała. Najtańszy jest pad DualSense, którego wyceniono na 369 zł. Więcej, bo 1099 zł przyjdzie nam zapłacić za PlayStation Portal, czyli sprzęt do gry zdalnej. Najdroższym dostępnym obecnie urządzeniem jest PlayStation 5 30th Anniversary Edition, którego cena to 2379 zł lub 2399 zł w zależności od sklepu.

Warto przypomnieć, że linia urodzinowych produktów obejmuje także PS5 Pro w specjalnym wydaniu. Na ten moment nie jest ono jednak dostępne w przedsprzedaży w polskich sklepach i nie wiadomo czy się w nich pojawi. Nakład tego modelu PlayStation 5 Pro ma być mocno limitowany i na całym świecie dostępnych ma być jedynie 12300 egzemplarzy konsoli.

Premiera PlayStation 30th Anniversary Collection została zaplanowana na 21 listopada tego roku.