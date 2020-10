PlayStation App - mobilna aplikacja z nową aktualizacją. Co się zmieniło?

materiały prasowe

Mobilna aplikacja PlayStation App doczekała się dużej aktualizacji. Wprowadza ona szereg zmian i nowych funkcji, które powinny przypaść do gustu posiadaczom konsoli Sony. Wśród nich znalazła się m.in. obsługa czatu głosowego, a także natywna integracja PlayStation Store, dzięki której gracze mogą przeglądać karty produktów, dokonywać zakupów, a także aktywować zdalne pobieranie bez potrzeby uruchamiania PS4.

Pomyślano też o niedalekiej przyszłość i zbliżającej się premierze PlayStation 5. Użytkownicy będą mieli możliwość zdalnego uruchamiania gier, logowania się do PS5 poprzez aplikację, a nawet... zarządzania pamięcią masową konsoli z poziomu urządzenia mobilnego, by w ten sposób przygotować się do zrobienia kolejnych zakupów. Listę zmian domyka też integracja z aplikacją PS Messages, dzięki czemu dostęp do wiadomości ma się w jednym miejscu oraz przeprojektowanie interfejsu użytkownika, który stał się bardziej przejrzysty.

Nową wersję PlayStation App można pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Do korzystania z oferowanych przez nią możliwości konieczne jest posiadanie konta w usłudze PlayStation Network.