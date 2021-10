PlayStation PC nową marką wydawniczą Sony. Nadciąga więcej portów na pecety?

fot. SIE

Dostaliśmy kolejną wyraźną wskazówkę na temat tego, że Sony zamierza w większym stopniu zając się rynkiem PC. Na Steam można bowiem zauważyć, że wydawcą gier japońskiej firmy nie jest już PlayStation Mobile, tak jak miało to miejsce wcześniej, a... PlayStation PC.

Jak informuje serwis VGC, nową markę wydawniczą zarejestrowano w kwietniu tego roku, ale dopiero teraz zaczęto z niej korzystać. Zmiana ta najprawdopodobniej ma znaczenie czysto kosmetyczne, ale wydaje się dobrze wpisywać w nową strategię firmy, która coraz częściej wypuszcza swoje produkcje właśnie na pecety. Przypomnijmy, że w ostatnich latach trafiło tam wiele gier, które wcześniej dostępne były wyłącznie na konsolach PlayStation, takich jak Heavy Rain, Detroit: Become Human, Days Gone czy Horizon: Zero Dawn.

Warto jeszcze przypomnieć, że na tym nie koniec, bo w 2022 roku doczekamy się również pecetowych portów God of War i Uncharted 4: Kres Złodzieja. Plotki mówią także, że w planach jest przeniesienie na PC gry Sackboy: A Big Adventure, która jesienią 2020 roku zadebiutowała na PS4 i PS5.