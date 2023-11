PlayStation Plus Essential w grudniu. LEGO 2K Drive i dwie inne gry w ofercie

fot. 2K Games

Sony ujawniło gry, jakie w grudniu pojawią się usłudze PlayStation Plus Essential. Będą to trzy bardzo zróżnicowane produkcje: LEGO 2K Drive, czyli wyścigi w świecie z klocków LEGO, cieszący się duża popularnością symulator myjki ciśnieniowej PowerWash Simulator oraz niezależne Sable, które łączy miłą dla oka komiksową grafikę oraz ciekawy system poruszania się. W dwa pierwsze tytuły będzie można zagrać na PS4 i PS5, a ten ostatni dostępny będzie wyłącznie na PlayStation 5.

https://twitter.com/PlayStation/status/1729900686706356713

PlayStation Plus Essential w grudniu - kiedy będzie można pobrać nowe gry?

Wszystkie wymienione wyżej gry dostępne będą do pobrania od 5 grudnia. Do tego samego dnia możecie skorzystać z listopadowej oferty, w skład której wchodzi Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers oraz Aliens: Fireteam Elite.