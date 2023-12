Mocna oferta PlayStation Plus Essential w styczniu. Sequel hitu z 2019 roku, polska gra akcji i niezależna perełka w ofercie

fot. materiały prasowe

Sony ujawniło listę gier, które trafią do abonentów PlayStation Plus Essential na początku przyszłego roku. W styczniu użytkownicy będą mogli odebrać trzy zróżnicowane produkcje. Będą to A Plague Tale: Requiem, Evil West oraz Nobody Saves the World. Wszystkie te trzy tytuły będzie można przypisać do swojego konta już od 2 stycznia.

A Plague Tale: Requiem to kontynuacja ciepło przyjętej gry z 2019 roku. Gracze ponownie śledzą losy rodzeństwa de Rune, a Hugo i Amicia muszą zmierzyć się z zupełnie nowymi wyzwaniami. Podczas zabawy zajmiemy się rozwiązywaniem zagadek oraz skradaniem i eliminowaniem wrogów z ukrycia.

Evil West to trzecioosobowa gra akcji od polskiego studia Flying Wild Ho, w której trafiamy na Dziki Zachód i wcielamy się w agenta należącego do sekretnej organizacji zajmującej się eliminowaniem wampirów. Do walki z siłami zła możemy wykorzystać nie tylko broń palną, ale też potężną rękawice umożliwiającą korzystanie z wyjątkowych zdolności.

Ostatnia z dostępnych w styczniowej ofercie gier, Nobody Saves the World, to barwne RPG akcji, w którym wcielamy się w tytułowego "Nikogo" - bohatera, który zdolny jest zmieniać i mieszać swoją formę, co umożliwia mu korzystanie z przeróżnych umiejętności.