Październik pod znakiem horrorów w PlayStation Plus. Remake Silent Hill 2 i Until Dawn na liście gier

Sony ujawniło listę gier, które pojawią się w katalogach usług PlayStation Plus Extra i PS Plus Premium w październiku. Zgodnie z wczesniejszymi przeciekami, wśród nich znajdzie się m.in. Silent Hill 2 Remake. Nie będzie to jednak jedyny horror, na jaki mogą liczyć subskrybenci.
PlayStation Plus Extra i Premium - nowe gry w październiku
Wszystkie wymienione poniżej produkcje będą dostępne do pobrania od 21 października.
- Silent Hill 2 Remake (PS5)
- Until Dawn Remake (PS5)
- V Rising (PS5)
- Poppy Playtime: Chapter 1 (PS4, PS5)
- As Dusk Falls (PS4, PS5)
- Wizard with a Gun (PS5)
- Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5)
- Tekken 3 (PS1) - dostępne w katalogu klasyków w ramach PS Plus Premium
Warto również przypomnieć o trwającej nadal październikowej ofercie w PlayStation Plus Essential. Abonenci mogą przypisać do swojego konta trzy gry: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 oraz Cocoon.
Świetny horror w PlayStation Plus w październiku. W sam raz na Halloween!
Źródło: blog.playstation.com