Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Październik pod znakiem horrorów w PlayStation Plus. Remake Silent Hill 2 i Until Dawn na liście gier

Plotki, jakie pojawiały się w sieci we wrześniu, zostały właśnie oficjalne potwierdzone. Silent Hill 2 Remake będzie jedną z gier, które wkrótce dołączą do katalogu usługi PlayStation Plus Extra.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  playstation plus 
Silent Hill 2 Remake playstation plus extra PS Plus Until Dawn
Silent Hill 2 Remake fot. Konami
Reklama

Sony ujawniło listę gier, które pojawią się w katalogach usług PlayStation Plus Extra i PS Plus Premium w październiku. Zgodnie z wczesniejszymi przeciekami, wśród nich znajdzie się m.in. Silent Hill 2 Remake. Nie będzie to jednak jedyny horror, na jaki mogą liczyć subskrybenci.

PlayStation Plus Extra i Premium - nowe gry w październiku 

Wszystkie wymienione poniżej produkcje będą dostępne do pobrania od 21 października

Warto również przypomnieć o trwającej nadal październikowej ofercie w PlayStation Plus Essential. Abonenci mogą przypisać do swojego konta trzy gry: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 oraz Cocoon

Świetny horror w PlayStation Plus w październiku. W sam raz na Halloween!

Źródło: blog.playstation.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  playstation plus 
Silent Hill 2 Remake playstation plus extra PS Plus Until Dawn
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Avatar
-

Jak powstał Avatar? Zwiastun dokumentu - Pandora to nie tylko piękne widoki

2 HBO Max - październik
-

HBO Max - nowości na 16-31 października 2025. To: Witajcie w Derry i 3. sezon Odwilży

3 Harry Potter - serial
-

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Tej nocy Voldemort pojawił się w domu Jamesa i Lily

4 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Mniej nagości, więcej uśmiechu u Geralta. Klip, plakaty i data premiery 4. sezonu Wiedźmina

5 Wyjdź za mnie
-

Jennifer Lopez odrzuciła rolę, za którą inna aktorka zdobyła nominację do Oscara. O jaki film chodzi?

6 Biały Vision
-

Vision Quest - nowe informacje. Tommy Maximoff, asystenci Iron Mana i bajzel w głowie Visiona

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e03

Chicago Fire

s27e06

Miasteczko South Park

s11e03

Chicago Med

s13e03

Chicago PD

s49e04

Ryzykanci

s2025e200

Moda na sukces

s33e11

Ojciec Mateusz

s06e04

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeremy Jackson
Jeremy Jackson

ur. 1980, kończy 45 lat

Paul Sparks
Paul Sparks

ur. 1971, kończy 54 lat

Guy Siner
Guy Siner

ur. 1947, kończy 78 lat

Todd Stashwick
Todd Stashwick

ur. 1968, kończy 57 lat

Christian Stolte
Christian Stolte

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV