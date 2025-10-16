Październik pod znakiem horrorów w PlayStation Plus. Remake Silent Hill 2 i Until Dawn na liście gier

fot. Konami

Sony ujawniło listę gier, które pojawią się w katalogach usług PlayStation Plus Extra i PS Plus Premium w październiku. Zgodnie z wczesniejszymi przeciekami, wśród nich znajdzie się m.in. Silent Hill 2 Remake. Nie będzie to jednak jedyny horror, na jaki mogą liczyć subskrybenci.

PlayStation Plus Extra i Premium - nowe gry w październiku

Wszystkie wymienione poniżej produkcje będą dostępne do pobrania od 21 października.

Warto również przypomnieć o trwającej nadal październikowej ofercie w PlayStation Plus Essential. Abonenci mogą przypisać do swojego konta trzy gry: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 oraz Cocoon.

Świetny horror w PlayStation Plus w październiku. W sam raz na Halloween!