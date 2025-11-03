Reklama
Remake Silent Hill 2 wkrótce na Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2? Jest na to szansa

Na początku listopada pojawiły się liczne plotki dotyczące remake’u kultowego horroru Silent Hill 2, wskazujące na rychłe rozszerzenie dostępności gry na inne platformy niż PlayStation 5.
Michał Czubak
Tagi:  bloober team 
Remake Silent Hill 2
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
3. Silent Hill 2 Remake Konami
Przypomnijmy, że wyłączność konsolowa Silent Hill 2 Remake dla PS5 wygasła 8 października 2025 roku, co otwiera drogę do premiery na innych urządzeniach już tej jesieni. Pojawiły się też pierwsze, bardziej wiarygodne doniesienia sugerujące, że tak właśnie się stanie.

Silent Hill 2 Remake – recenzja gry

Sytuację dodatkowo rozjaśniła amerykańska organizacja ESRB (Entertainment Software Rating Board), która niedawno oceniła Silent Hill 2 Remake w wersji na konsole Xbox Series X|S. Uzyskanie klasyfikacji wiekowej zazwyczaj oznacza, że gra jest już gotowa do wydania na danej platformie, a oficjalna zapowiedź ze strony Konami powinna pojawić się w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Nie brakuje również spekulacji na temat możliwego wydania Silent Hill 2 na Nintendo Switch 2. Szczegóły nie zostały jeszcze potwierdzone, ale coraz więcej branżowych źródeł wspomina o takiej możliwości.

Źródło: ESRB

Remake Silent Hill 2
