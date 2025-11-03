Remake Silent Hill 2 wkrótce na Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2? Jest na to szansa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Konami

Przypomnijmy, że wyłączność konsolowa Silent Hill 2 Remake dla PS5 wygasła 8 października 2025 roku, co otwiera drogę do premiery na innych urządzeniach już tej jesieni. Pojawiły się też pierwsze, bardziej wiarygodne doniesienia sugerujące, że tak właśnie się stanie.

Silent Hill 2 Remake – recenzja gry

Sytuację dodatkowo rozjaśniła amerykańska organizacja ESRB (Entertainment Software Rating Board), która niedawno oceniła Silent Hill 2 Remake w wersji na konsole Xbox Series X|S. Uzyskanie klasyfikacji wiekowej zazwyczaj oznacza, że gra jest już gotowa do wydania na danej platformie, a oficjalna zapowiedź ze strony Konami powinna pojawić się w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Nie brakuje również spekulacji na temat możliwego wydania Silent Hill 2 na Nintendo Switch 2. Szczegóły nie zostały jeszcze potwierdzone, ale coraz więcej branżowych źródeł wspomina o takiej możliwości.