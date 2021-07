PlayStation Plus Video Pass z serialowymi premierami. Co trafi na tę platformę VOD?

fot. Blumhouse Television

Firmy Sony Interactive Entertainment i Sony Pictures Entertainment ujawniły kolejne produkcje, które zasiliły platformę PlayStation Plus Video Pass. Tym razem są to cztery premiery, bo mowa o serialach, które do tej pory nie były dostępne w Polsce. Użytkownicy otrzymają możliwość obejrzenia animowanego serialu dla dorosłych Crossing Swords, którego autorem jest Tom Root (Robot Chicken), komediowe Woke oraz dwie antologie z historiami z dreszczykiem: Into the Dark oraz Monsterland.

Przypominamy, że PlayStation Plus Video Pass jest jedną z korzyści dostępnych dla abonentów PS Plus w Polsce. W ramach subskrypcji można oglądać wybrane filmy i seriale na konsolach PS4 i PS5, a biblioteka jest co jakiś czas rozwijana o kolejne pozycje.

Crossing Swords