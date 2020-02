PlayStation Plus w marcu. Abonenci zagrają w Shadow of the Colossus

PlayStation Plus w marcu raczej nie zawiedzie oczekiwań graczy. Sony ujawniło gry, które trafią wkrótce trafią do abonentów i jedną z nich będzie Shadow of the Colossus, czyli gruntowny remake świetnej gry z PlayStation 2, która oryginalnie zadebiutowała w 2005 roku. Nowa wersja oferuje przepiękną oprawę audiowizualną i wciągającą rozgrywkę, której główną częścią są zmagania z tytułowymi kolosami. Gra przypadła do gustu recenzentom i średnia jej ocen w serwisie Metacritic wynosi 91/100 na podstawie 100 opinii.

Drugą z gier dostępnych dla abonentów będzie Sonic Forces, trójwymiarowa platformówka z niebieskim jeżem w roli głównej. To całkiem przyzwoita produkcja, chociaż nie oferująca zbyt wiele zabawy, bo całą kampanię można ukończyć w około 5-6 godzin. Jeśli jednak obejrzeliście niedawny film Sonic. Szybki jak błyskawica i macie ochotę na więcej przygód tytułowego bohatera, to sięgnięcie po ten tytuł w ramach abonamentu wydaje się dobrym pomysłem.

Marcowe gry z PlayStation Plus będą dostępne do pobrania przez abonentów od 4 marca.