GOG zmienia zasady dotyczące zwrotów gier. Gracze powinni być zadowoleni

GOG informuje o zmianach dotyczących zwrotów zakupionych gier. Teraz będą one jeszcze bardziej przyjazne graczom, bo otrzymają oni możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy za każdą produkcję do 30 dni po zakupie - nawet w sytuacji, gdy została ona już pobrana, zainstalowana i uruchomiona. Środki będzie można odzyskać na swoje konto lub jako doładowanie portfela GOG, do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Ten drugi sposób ma być szybszy, pierwszy może zając nawet do kilku dni roboczych – w zależności od wybranej metody płatności.

Oczywiście, całego systemu nie będzie można nadużywać. W regulaminie czytamy, że GOG nie wprowadza żadnych sztywnych limitów dotyczących zwrotów (np. maksymalnego czasu gry itp.), ale zastrzega sobie prawo do odmowy w wybranych sytuacjach. Pracownicy sklepu będą też na bieżąco monitorować rezultaty nowej polityki po to, by mieć pewność, że klienci nie będą wykorzystywać tego systemu wątpliwy moralnie sposób.