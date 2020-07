PlayStation Plus w sierpniu z solidną i zróżnicowaną ofertą

Activision

Sony ujawniło gry, które trafią do PlayStation Plus w sierpniu 2020 roku. Tym razem oferta jest naprawdę zróżnicowana, bo abonenci otrzymają dwa zupełnie inne tytuły. Pierwszym z nich jest Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, czyli odświeżona wersja fabularnej kampanii z gry z 2009 roku. Druga produkcja to zaś Fall Guys: Ultimate Knockout – niezwykle barwna i pełna humoru produkcja dla wielu graczy i zarazem debiut na rynku.

Tym razem gry trafią do cyfrowych bibliotek graczy w dwóch różnych terminach. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered zostanie udostępnione już 28 lipca, a na Fall Guys trzeba będzie poczekać tydzień dłużej, do 4 sierpnia.