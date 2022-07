PlayStation VR2: pierwsze wrażenia z użytkowania

fot. PlayStation.Blog

W nowych okularach PS VR2 będzie można rozejrzeć się po swoim otoczenie bez konieczności zdejmowania headsetu dzięki funkcji see-through. Choćby po to, żeby sprawdzić, gdzie są kontrolery PS VR2 Sense. Umożliwiają to wbudowane kamery, a żeby skorzystać z tej funkcji wystarczy nacisnąć przycisk funkcji na headsecie lub użyć Karty w Centrum Kontroli (lub jakkolwiek będzie to nazwane w polskiej wersji), co spowoduje przełączenie pomiędzy tym, co oglądamy na PS VR2 a naszym otoczeniem. Karta w Centrum Kontroli daje również szybki dostęp do innych funkcji PS VR2, jak ustawianie obszaru gry. Widok ten służy tylko do oglądania, nie ma w nim możliwości nagrywania widoku z kamer.

PlayStation VR2

Ustawianie obszaru gry

Obszar gry dla PS VR2 można ustawić za pomocą kontrolerów PS VR2 Sense oraz wbudowanych kamer. Kamery rejestrują otoczenie, a kontrolery dodatkowo pozwalają dostosować obszar gry do stylu gry i warunków w pomieszczeniu. Po ustawieniu obszaru gry dostaniemy ostrzeżenie, jeżeli podczas zabawy za bardzo zbliżymy się do jego granic. Ustawienia obszaru gry można modyfikować oraz zapisywać w pamięci.

PlayStation VR2

Nagrywaj i transmituj siebie podczas grania

Dzięki tej funkcji będzie można nagrywać i transmitować samego siebie podczas grania. Potrzebna będzie oczywiście kamerka PS5 HD Camera podłączona do konsoli. W końcu będzie można zobaczyć co człowiek wyprawia w tej wirtualnej rzeczywistości.

fot. PlayStation.Blog

Tryby VR i Cinematic

W trybie VR gracze będą oglądali wirtualne środowisko w 360 stopniach. Rozdzielczość to 4000 x 2040 pikseli z HDR (2000 x 2040 na każde oko) przy odświeżaniu 90 lub 120 Hz. W trybie Cinematic użytkownicy mogą przeglądać menu PS5 oraz treści nie będące VR czy filmy i seriale na wirtualnym ekranie kinowym. W tym trybie obraz będzie wyświetlany w rozdzielczości 1920 x 1080 z HDR i częstotliwościami w zależności od treści 24 Hz oraz 60 i 120 Hz.

Wkrótce PlayStation ma zdradzić kolejne informacje na temat VR2 w tym datę premiery oraz tytuły kolejnych gier.