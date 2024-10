Plotka zdradza tytuł nowego Jasona Bourne'a. To powrót do korzenii serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jason Bourne to jeden z najsłynniejszych bohaterów kina akcji ostatnich dekad. To także uznana przez krytyków i kochana przez fanów na całym świecie marka, która nawet mimo paru gorszych odsłon ma wszystko, żeby wrócić na dobry tor i ponownie wkupić się w łaski publiczności. Matt Damon, odtwórca głównej roli, potwierdził w tym roku, że prace nad kolejną częścią trwają.

Aktor potwierdził też, że reżyser Edward Berger (znany z tytułu wojennego, Na zachodzie bez zmian) rozwija pewien pomysł na ten film. Więcej szczegółów nie zdradzono. Tym samym wciąż nie wiadomo, czy Damon powróci do swojej roli. Za Na zachodzie bez zmian Berger otrzymał nominację do Oscara oraz siedem statuetek BAFTA. Najnowszym projektem tego reżysera jest Conclave z Ralphem Fiennesem w roli głównej.

Plotka zdradza tytuł nowego Jasona Bourne'a

W sieci pojawiła się plotka na temat nowego filmu o Jasonie Bournie. Poznaliśmy z niej tytuł, który wróciłby do korzenii serii. Nowa część miałaby być zatytułowana The Bourne Dilemma, czyli Dylemat Bourne'a. Plotki głosi też o oficjalnym zaangażowaniu Bergera w projekt i podpisaniu kontraktu. Co ciekawe - reżyserem rzekomo byli też zainteresowani producenci serii filmów o Jamesie Bondzie.