Podszept: Jacek Łukawski powróci z nowym kryminałem. Zginie influencerka

Jacek Łukawski wpierw dał się poznać jako autor fantastyki, ale w zeszłym roku zadebiutował jako twórca kryminałów. Powieść Odmęt opowiadała o mrocznej sprawie dziejącej się w rodzinnych stronach autora, Chęcinach.

Już wkrótce ukaże się drugi kryminał Jacka Łukawskiego pod tytułem Podszept. Powrócą w niej znane postacie, czyli prokurator Arkadiusz Painer i pomagający mu w śledztwach policjanci Dorota Kowalska i Dariusz Kryński, a krąg osób wspierających dochodzenie się poszerzy (stąd nazwa serii Krąg Painera).

W Podszepcie grupa Painera będzie musiała się zmierzyć z rozwikłaniem zagadki śmierci influencerki. Zanim jednak odkryją prawdę, ginąć zaczną kolejne osoby.

Podszept ukaże się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona już 16 czerwca. Oto okładka i opis książki:

Śmierć młodziutkiej kieleckiej influencerki sprawia, że prokurator Arkadiusz Painer będzie musiał zmierzyć się z technologią i światem, których nie zna i nie rozumie. Na szczęście i tym razem przyjdą mu z pomocą Dorota Kowalska, uważana za najlepszą techniczkę kryminalną, a także Dariusz Kryński, który po raz pierwszy stanie na czele zespołu dochodzeniowego. Do „kręgu Painera” dołączy też młody informatyk z wydziału do walki z cyberprzestępczością, a jego pomoc okaże się nieodzowna. Nic jednak nie pójdzie łatwo…

Umierają kolejne osoby, tymczasem w zespole śledczych dochodzi do konfliktu. Morderca ciągle wyprzedza policjantów o krok, a sprawę dodatkowo komplikuje rosnące zainteresowanie mediów.

Wybucha afera, w której Kryński będzie starał się zrobić wszystko, by uniknąć roli kozła ofiarnego, a Painer, świadom konsekwencji, musi wybierać – postąpić wbrew woli zwierzchników czy wbrew prawu.