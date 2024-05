Nadchodzi Podwodna pułapka... po raz trzeci. Krwiożercze rekiny powracają!

fot. Prime Video

The Wreck to już trzecia część popularnej serii dreszczowców, Podwodnej pułapki. Twórca tego cyklu, Johannes Roberts, połączył siły z Ernestem Rierą (scenarzystą dwóch filmów), pisząc scenariusz do nadchodzącego filmu. Reżyserem będzie Patrick Lussier, weteran horrorów znany ze swojej pracy nad Krwawymi walentynkami. Zdjęcia rozpoczną się jesienią 2024 roku.

Podwodna pułapka 3 - co wiadomo?

Fabuła będzie koncentrować się na ojcu, który usiłuje odbudować relację ze swoją córką. Zatem wybiera się z nią na eksplorację słynnego wraku statku, gdzie będą nurkować w pięknych tropikalnych wodach. Jednak wkrótce po zejściu pod wodę, przewodnik wycieczki ulegnie wypadkowi, pozostawiając protagonistów w labiryncie wraku. Gdy napięcie rośnie, a tlen się kończy, będą musieli uciec przed bezlitosną falą krwiożerczych rekinów.

Roberts zapowiada The Wreck jako "największy i najbardziej intensywny" film w historii franczyzy. Producentami są James Harris, Mark Lane oraz Roberts. Produkcją wykonawczą zajmą się Byron Allen, Carolyn Folks, Jennifer Lucas, Chris Charalambous i Matthew Signer.