Pogromcy duchów - co z animacją Netflixa? Gil Kenan ma dobre wieści

fot. materiały prasowe

W czerwcu 2022 roku ogłoszono, że Netflix pracuje nad serialem animowanym Pogromcy duchów, za którego produkcję odpowiada Sony Pictures Animation. Jednak od tamtej pory nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat animacji, aż do teraz. Reżyser Gil Kenan zdradził, na jakim etapie prac znajduje się serial.

Pogromcy duchów - trwają prace nad serialem animowanym

Reżyser Pogromców duchów. Imperium lodu w youtube'owym programie A Trip to the Movies with Alex Zane, wyjawił, jak przebiegają prace nad animacją z tego uniwersum. Przyznał, że to bardzo ekscytujący projekt.

Właśnie obejrzałem całą prezentację serialu. Widziałem scenografię i otoczenie - po raz pierwszy ujrzałem świat nadprzyrodzonych postaci zrealizowany przez nasz genialny zespół kreatywny.

Następnie twórca podał kilka znaczących informacji.

Mogę tylko powiedzieć, że w obecnej chwili trwają nad nim prace. Następuje to, co nazywamy "pełnym rozwojem". Pisane są scenariusze i powstają grafiki. To świetny czas, aby być fanem Pogromców duchów.

Projekt nadzorują Kenan oraz Jason Reitman, czyli reżyser filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo z 2021 roku.

Przypomnijmy, że będzie to trzeci serial animowany w historii Pogromców duchów. W latach 1986-1991 emitowany był serial pod tytułem Prawdziwe duchołapy. Doczekał się on 140 odcinków i miał związek z filmami. Potem jeszcze był Extreme Ghostbusters, który liczył 40 odcinków. Opowiadał o nowych postaciach dowodzonych przez Egona Spenglera.

fot. materiały prasowe // The Real Ghostbusters