Pokemony w aktorskim serialu. Oto zwiastun Pack Your Pocket With Adventure

fot. The Pokemon Company

Reklama

Jeszcze w 2023 roku, The Pokemon Company ogłosiło prace nad pierwszą produkcją aktorską. Pack Your Pocket With Adventure to japońska drama, która ma zaoferować świeże spojrzenie na kultowe stworzenia. Pojawił się pierwszy zwiastun serialu. Zapowiada się na poruszającą historię o sentymentalnym i beztroskim powrocie do zabawek z dzieciństwa. Zobaczcie sami.

Pack Your Pocket With Adventure - zwiastun produkcji z Pokemonami

Pack Your Pocket With Adventure - fabuła, gdzie obejrzeć?

Madoka Agaki kończy studia i ostatecznie rezygnuje z pracy w małym portowym miasteczku. Przeprowadza się do dużego miasta i zaczyna pracować w agencji reklamowej Adventure w Tokio. Oczywiście, ta zmiana przyczynia się do poczucia zagubienia i lęku dziewczyny przed swoją przyszłością. Pewnego dnia, dostaje paczkę od rodziny z jej starą grą Pokemon Gameboy. Madoka zaczyna grać, nie wiedząc, że lekcje Pokemonów będą miały ogromny wpływ na jej życie w wielkim mieście.

Na ten moment, Your Pocket With Adventure ma zaplanowaną datę premiery tylko w Japonii. Nie ma żadnych informacji o tym, czy zadebiutuje na rynku międzynarodowym. Fani Pokemonów mają jednak nadzieję, że nastąpi to wkrótce.