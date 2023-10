Pokolenie V - powstanie 2. sezon serialu! Spin-off The Boys z kontynuacją

Amazon Prime Video

Reklama

Pokolenie V doczeka się 2. sezonu - Amazon Prime Video podjął decyzję o powstaniu kolejnej odsłony serii jeszcze przed premierą finałowych odcinków spin-offu The Boys, z których ostatni zadebiutuje na platformie 3 listopada. Szef Amazon MGM Studios, Vernon Sanders, w specjalnym oświadczeniu stwierdza:

Poszerzenie uniwersum The Boys o serial tak odważny jak Pokolenie V było niesamowitą podróżą dla nas i naszych wspaniałych partnerów z Sony. Od naszej pierwszej rozmowy z showrunnerkami Michele Fazekasi Tarą Butters, jak również z producentami wykonawczymi Erikiem Kripke, Evanem Goldbergiem i Sethem Rogenem, wiedzieliśmy, że Pokolenie V przekroczy granice. Bezkompromisowe podejście twórców jest dokładnie tym, co uwielbiają widzowie, i dzięki czemu Pokolenie V stało się najczęściej oglądanym serialem w Prime Video w ponad 130 krajach. To najpopularniejszy nowy serial oryginalny Prime Video w 2023 roku i jesteśmy podekscytowani faktem, że nasza niesamowita obsada i ekipa będą nadal opowiadać naszym klientom odważne historie.

Fazekas i Kripke zdążyli już zareagować na te wieści w ramach krótkiego ogłoszenia:

Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi, dostając szansę na stworzenie 2. sezonu Pokolenia V. To postacie i historie, które pokochaliśmy i cieszymy się wiedząc, że ludzie czują to samo! Scenarzyści już pracują nad nowym sezonem – drugi rok będzie szalony, ze wszystkimi zwrotami akcji, sercem, satyrą i eksplodującymi genitaliami, których można się spodziewać po tym serialu.

Najpotężniejsze postacie serialu The Boys

29. Love Sausage - ten postawny i silny pan mógł pochwalić się dużym i rozciągającym się przyrodzeniem. Moc specyficzna, ale o mało co nie udusił MM.

Zobacz także:

Kolejny odcinek Pokolenia V zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video już jutro.