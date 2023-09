Pół króla: powieść fantasy Joe Abercrombiego ponownie w sprzedaży

Rebis

Dzisiaj do sprzedaży, nakładem Domu Wydawniczego Rebis, trafiła powieść fantasy Joe Abercrombiego zatytułowana Pół króla.

Pół króla to pierwszy tom trylogii Morze Drzazg. Jest to historia młodego następcy tronu, który na skutek spisku zostaje zesłany na galery, by później przeżyć szereg przygód. Czy uda mu się wrócić do domu i odzyskać królestwo? Tego czytelnicy dowiedzą się z następnych tomów.

Joe Abercrombie znany jest przede wszystkim dzięki powieściom osadzonym w świecie Pierwszego Prawa. Pierwsza trylogia spotkała się z dużym uznaniem fanów, więc nic dziwnego, że po pewnym czasie autor dopisał trzy niezależne powieści w tym świecie, a stosunkowo niedawno ukazała się nowa trylogia, której akcja toczy się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z pierwszych książek.

Morze Drzazg po raz pierwszy ukazywało się w Polsce w latach 2015-2016. Teraz planowana jest reedycja całości w zmienionej szacie graficznej. Tom drugi, Pół świata, ma się ukazać 25 lipca, a finałowa część - Pół wojny - 25 sierpnia.

Joe Abercrombie, doskonale znany miłośnikom fantasy jako autor cyklu „Pierwsze prawo”, postanowił stworzyć nową, rewelacyjną trylogię – „Morze Drzazg”.

Książę Yarvi poprzysiągł zemstę zabójcom ojca. Chce odzyskać czarny tron.

Najpierw jednak jako sprzedany w niewolę galernik musi stawić czoło okrucieństwu i srogiemu morzu. I to mając tylko jedną sprawną rękę!

Oszukany stanie się oszustem.

W oczach świata jest słaby. Nie utrzyma tarczy ani nie chwyci za topór, dlatego musi z umysłu uczynić zabójczą broń.

Zdradzony sam zostanie zdrajcą.

W osobliwej kompanii wyrzutków znajduje wsparcie, na jakie nie mógłby liczyć wśród szlachetnie urodzonych.

Czy ten, który padł ofiarą uzurpatora, sam się nim stanie?

Yarvi ma u boku lojalnych przyjaciół, lecz zawiła ścieżka, którą kroczy, może się zakończyć tym, czym się rozpoczęła – niespodziewanym zwrotem, zasadzką i śmiercią króla.