Polacy pokazują Land of War, strzelankę FPS o kampanii wrześniowej

Polskie studio MS Games, które dopiero szykuje się do debiutu na rynku, zaprezentowało dzienniki deweloperskie ze swojego pierwszego projektu, strzelanki Land of War: The Beginning. Jej autorzy deklarują, że będzie to klasyczny FPS, przedstawiający przebieg kampanii wrześniowej z 1939 roku oraz pierwsze lata okupacji z perspektywy zwykłego polskiego żołnierza, jakim jest Piotr Kowalski. Jednocześnie gra ma być wierna prawdzie historycznej i zadowolić również pasjonatów historii, a w szczególności II wojny światowej.

Twórcy obiecują ciekawą kampanię i możliwość uczestniczenia w wielu bitwach na terenie Polski. Akcja gry ma się rozpocząć zaraz po 1 września 1939 roku, a kolejne epizody gry rozgrywać się będą w późniejszych latach.

Zdecydowaliśmy się na tematykę II wojny światowej, bo chcieliśmy zrobić grę, której jeszcze nie było (...). Nikt do tej pory nie stworzył gry o początku wojny w Polsce - mówi Sebastian Bink odpowiedzialny za marketing w MS Games.

Twórcy nie podają daty premiery gry ani platform docelowych.