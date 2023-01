Polite Society - zwiastun pełen akcji i humoru. Sztuki walki na hinduskim weselu

fot. materiały prasowe

Focus Features zaprezentował nowy zwiastun Polite Society. Zapowiada się kino pełne akcji i śmiechu. Film ten jest bowiem połączeniem dwóch gatunków. Z dodatkiem rodzinnych problemów i widowiskowych kopnięć i uderzeń. Zobaczcie zwiastun i oceńcie sami, jak się zapowiada.

Polite Society - zwiastun

Polite Society będzie mieć premierę w styczniu 2023 roku na festiwalu filmowym w Sundance. Można więc spodziewać się co najmniej niezłej jakości, ponieważ impreza ta jest jednym z największych corocznych festiwali filmowych na świecie.

7 kwietnia 2023 roku film zostanie wydany w Wielkiej Brytanii, a 28 kwietnia 2023 roku będzie mieć premierę w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment nie ma daty premiery w Polsce.

Polite Society wyreżyserowała Nida Manzor, w rolę Rii wcieliła się Priya Kansara, a w rolę Leny – Ritu Arya.

O czym opowiada Polite Society?

Główna bohaterka filmu to Ria Khan. Dziewczyna trenuje sztuki walki i pragnie zostać kaskaderką. Jej starsza siostra Lena to jej największe wsparcie w drodze do osiągnięcia marzeń. Wszystko jednak zaczyna się zmieniać, gdy Lena rozpoczyna znajomość z nowym mężczyzną. Nie przypada on Rii do gustu, dziewczyna twierdzi, że jej siostra jest wciągana w pułapkę.

Wkrótce Ria odkrywa coś mrocznego, związanego z przyszłymi teściami Leny. Od teraz zrobi wszystko by nie doszło do ślubu. Wraz z przyjaciółmi wyrusza na misję ratunkową, żeby uwolnić swoją siostrę od niebezpieczeństwa.