Polowanie - Artur Barciś wraca na wielki ekran. Jest zwiastun

fot. Rafał Pijański

Zbliża się kinowa premiera thrillera politycznego Polowanie w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Jedną z głównych ról zagrał Artur Barcis, który wcielił się w postać wyrachowanego biznesmena, Romana Hussa. Udostępniono zwiastun nadchodzącego filmu.

Obejrzyj zwiastun poniżej:

Polowanie opowiada o przedsiębiorcy, Michale Królu (Michał Czernecki), który zostaje burmistrzem. Korupcja i oszustwa finansowe to świat, który staje się jego codziennością. Wierność ideałom sprowadza niebezpieczeństwo na jego rodzinę.

Na ekranie zobaczymy także Magdalenę Walach, Piotra Cyrwusa, Ewę Kasprzyk, Kamilę Kamińską, czy Pawła Okońskiego.

Scenariusz napisali Paweł Chmielewski, Mirosław Piepka i Michał Pruski.

Artur Barciś - postać Romana Hussa a poprzednie role aktora

Artur Barciś znany jest głównie z ról w serialach Ranczo i Miodowe Lata. Aktor wyznał, czym poskutkował fenomen Norka i Czerepacha:

Szczerze mówiąc, troszeczkę pogodziłem się z tym, że w żadnym filmie już nie zagram. Te postaci, w które wcieliłem się w „Miodowych latach” i „Ranczu”, tak mocno wryły się w pamięć widzów i, przede wszystkim, reżyserów, że praktycznie przestałem być obsadzany w fabułach. Nawet nie zapraszano mnie na castingi - wyznał Artur Barciś.

Możliwość zagrania czarnego charakteru ucieszyła aktora ze względu na złożoność postaci.

Czarne charaktery są ciekawsze do grania. To zawsze barwne, pełnokrwiste i bardzo złożone postaci. Ludzie przecież nie są źli tak po prostu. Coś się za tym kryje. I te powody zwykle nie są oczywiste. Wcielanie się w negatywnych bohaterów jest znacznie bardziej interesujące niż w tych pozytywnych. Jednak bałem się, czy dam radę uwiarygodnić tego człowieka – czy ludzie nie będą postrzegali mnie przez pryzmat moich wcześniejszych ról komediowych. Nie chciałbym, żeby ktoś, oglądając „Polowanie” i widząc mnie na ekranie, pomyślał, że to Norek w roli mordercy – mówił Artur Barciś.

Film Polowanie trafi do kin 10 listopada.

