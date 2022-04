Pomocnik Aquamana dostanie serial na HBO Max. Adaptacja komiksu dla młodzieży

DC

HBO Max pracuje nad serialem o Aqualadzie, który zostanie oparty na powieści graficznej You Brought Me the Ocean. Autorem komiksu jest Alex Sanchez, pochodzący z meksykańskiej rodziny imigrantów, która przeniosła się do Teksasu, gdy miał 5 lat. Sporą część życia spędził na pływaniu, co miało pomóc mu z trudami okresu dojrzewania. Sanchez jest gejem i nie było mu łatwo o akceptację wśród otoczenia. Swoje doświadczenia wykorzystał przy pisaniu historii komiksu skierowanego do nastolatków i osób LGBT+.

Większość fanów na pewno z przydomkiem Aqualad utożsamia postać Gartha, pomocnika Aquamana, który pojawił się po raz pierwszy w komiksach z lat 60., ale także Kaldur'ahma, znanego z animacji Liga Młodych. W komiksie You Brought Me the Ocean, czytelnicy śledzą losy Jacksona "Jake'a” Hyde'a, który po raz pierwszy pojawił się w komiksach w 2010 roku. Bohatera zawsze ciągnęło do wody, ale nie był świadomy swojego pochodzenia. Z czasem odkrywa swoje zdolności (oddychanie pod wodą i możliwość jej kontrolowania), a także zakochuje się w swoim koledzy z klasy, Kenny'm Liu, który jest kapitanem szkolnej ekipy pływaków.

Na ten moment projekt nie ma scenarzysty ani reżysera, ale potwierdzono, że Charlize Theron, A.J. Dix, Beth Kono i Andrew Haas z Denver & Delilah Films będą producentami wykonawczymi. Nie wiadomo też, czy serial będzie powiązany z filmem Aquaman.

