Potężne Kaczory: Sezon na zmiany - zwiastun. Emilio Estevez powraca w serialu Disney+

fot. materiały prasowe

Potężne Kaczory: Sezon na zmiany to nadchodzący serial Disney+, będący serialową wersją filmu Potężne Kaczory z 1992 roku. W zapowiedzianej serii do roli Gordona Bombaya powróci znany z oryginału Emilio Estevez. W styczniu mieliśmy okazję obejrzeć teaser produkcji, tymczasem teraz do sieci trafił właściwy zwiastun.

Akcja serialu Potężne Kaczory: Sezon na zmiany została osadzona we wpółczesnej Minnesocie. Bohaterem produkcji jest 12-letni Evan Morrow, który zostaje wyrzucony z drużyny hokejowej Potężnych Kaczorów. Po tym wydarzeniu jego mama, Alex, postanawia założyć nowy zespół. Znajduje graczy, trenera oraz lodowisko. Z pomocą Gordona Bombaya drużyna odkrywa radość płynącą z miłości do gry.

Produkcja liczyć będzie 10 odcinków. W obsadzie znaleźli się także Lauren Graham, Brady Noon, Swayam Bhatia, Taegen Burns, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Maxwell Simkins oraz De'Jon Watts.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun nadchodzącej produkcji Disney+.

Potężne Kaczory: Sezon na zmiany - zwiastun

Potężne Kaczory: Sezon na zmiany - premiera serialu 26 marca na Disney+ w krajach, w których platforma jest dostępna.